《中国类风湿关节炎发展报告2020》出版

日前，由国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心（NCRC-DID）发起的“中国类风湿关节炎发展报告”——《中国类风湿关节炎发展报告2020》（简称“RA年度报告”）正式出版，并举行“中国类风湿关节炎发展报告解读会”，面向全国风湿免疫专业医生进行专业解读。

据介绍，“RA年度报告”全面展现我国RA最新的流行病学资料、临床特征、疾病诊治、学科资源与建设现状，揭示了我国RA诊治面临的机遇与挑战，并展望了学科未来的发展前景，以期从整体拉升我国RA疾病的规范诊疗与长期管理水平，提升风湿免疫疾病患者的诊疗效果与生活质量。

“类风湿关节炎是我国最常见的系统性风湿病，然而由于国内风湿科学科建设起步晚、专业人员少，加之患者对疾病的认知度低以及对疾病规范治疗的重要性认知不足、依从性差等综合因素，RA整体在规范化诊疗与随访管理方面与国际先进水平存在一定差距。”国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任，中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长，北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰指出，“‘RA年度报告’基于覆盖三甲医院到基层医疗机构的患者诊治数据，对国内RA疾病特征与诊治现状进行全面摸底，更加精准地锁定RA整体诊疗效果与水平提升问题，不仅为国家卫生管理部门制定卫生政策与资源配置提供依据，同时也为专业群体的规范化治疗水平提升与开展相关研究提供科学依据，促进我国整体RA诊疗水平，改善患者获益。”

《中国类风湿关节炎发展报告2020》依托2016年由国家风湿病数据中心(CRDC)牵头在全国开展的中国类风湿关节炎直报项目（Chinese Registry of Rheumatoid Arthritis，CREDIT），覆盖全国300余家医院所注册收集5万余例RA患者的临床、实验室检查、诊治与预后资料，为揭示我国RA患者的疾病全貌与特征提供了一手数据，为深入了解我国类风湿关节炎的流行病学、临床特点、治疗模式、预后与转归奠定了基础。

中国医师协会风湿病专科医师分会常委兼总干事、北京协和医院风湿免疫科主任医师田新平强调：“‘RA年度报告’提示我们，RA正在成为患者及家庭，乃至全社会的沉重疾病负担。虽然RA尚无法完全治愈，但早期治疗、规范治疗都能够帮助患者实现疾病缓解，避免或延缓不可逆损伤的发生，改善长期预后。希望通过‘RA年度报告’的正式发布，推动对于公众，特别是患者及家庭的RA认知教育，同时加大对医务工作者，尤其是基层医务人员的专业培训，压实‘早诊早治’、‘规范治疗’与‘严格随访’的治疗与长期管理，多方共同努力，为患者提升预后，改善生活质量。”

“借助‘RA年度报告’对于疾病防治现状与挑战的科学梳理，将为目前的RA诊疗困境指明方向。”曾小峰进一步表示，“尽管国内早期RA诊断率呈上升趋势，然而RA漏诊与误诊仍普遍存在，特别是基层医务工作者存在着对RA疾病认知不足，规范化诊疗难以贯彻落实等现象，亟待通过学术交流、专业培训等形式，形成各级医疗机构与RA专业医生对于我国RA疾病特征的统一认识。此外，由于我国风湿免疫学科起步较晚，也应在规范化教育的同时，注重风湿免疫专科医师队伍的扩充与发展，为下一步破局国内各区域之间、不同层级医院RA规范化诊疗水平不均衡的问题，积累专业力量。”

辉瑞生物制药集团中国区首席医学官、副总裁曹峻洋表示：“辉瑞始终致力于‘为患者带来改变其生活的突破创新’。近年来，我们通过在炎症与免疫领域的持续探索，围绕类风湿关节炎、强直性脊柱炎，特应性皮炎、斑秃等疾病领域，已建立起日益完整的创新药物管线。为患者带来更加多元化的治疗选择的同时，辉瑞在国内积极参与包括类风湿关节炎等慢病防治与管理的策略探索与体系建设，通过推动大规模真实世界数据研究，在科学认识疾病的基础上，科学管理慢病，为患者改变生活轨迹。”