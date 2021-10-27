19例京外关联本地病例平均61岁

昨日，北京市第248场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，近日，北京连续报告京外关联本地确诊病例，所有病例均在北京地坛医院隔离治疗。截至10月25日24时，共有19例京外关联本地病例，其中无症状感染者2例，确诊病例17例。病例平均年龄61岁，大多患有糖尿病、高血压病、恶性肿瘤、类风湿、冠心病等多种基础疾病，部分病例可能转重。

在昨日的发布会上，首都医科大学附属北京地坛医院副院长陈效友介绍，截至10月25日24时，地坛医院在院新冠病毒阳性感染者27例，其中境外输入病例8例、京外关联本地病例19例。在19例京外关联本地病例中，无症状感染者2例，确诊病例17例（其中轻型2例、普通型14例、重型1例）；男性7例，女性12例，平均年龄61岁，最小33岁，最大69岁。

据介绍，此次京外关联本地病例年龄偏大，17例确诊病例中1例57岁，其余均在61～69岁之间，14例分别患有糖尿病、高血压病、恶性肿瘤、类风湿、冠心病等多种基础疾病。目前所有病例均发病一周以内，尚处于疾病早期，10例出现发热症状，1例体温超过40℃，14例胸部CT提示有明确的肺部病变。

“根据以上病例特点，专家组评估认为病人病情有进展风险，部分病例可能转重。”陈效友介绍，入院后，4例患者自轻型进展为普通型，1例由普通型进展为重型。目前，此例重型患者已采用中西医结合综合治疗方案，ICU医生严密观察患者病情变化，每日专家会诊，根据病情变化及时调整治疗方案。

据了解，为应对重型病例可能增加的情况，地坛医院已制定重型和危重型病例诊疗预案，相关人员安排到位，抢救治疗病房设备处于备用状态，储备了充足的生命支持耗材备用，为重型病例的及时发现和有效治疗做好充分准备。

陈效友介绍，地坛医院按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，所有病例均在隔离病区进行单人单间隔离诊疗。医院感染科、重症医学科、呼吸科、中西医结合科、影像科和检验科等组成多学科专家组，每天分析患者病情，集体会诊会商，具体分析每个病例特点，并制定有针对性的“一人一策”诊治方案。加强早期综合治疗，坚持中西医并重，所有病例均采用中药辅助治疗，根据病情变化，每日辩证、及时调整方药，加强基础护理与人文关怀，提升救治效果。

此外，根据目前疫情发展变化，地坛医院及时更新院内流调系统内容，严格落实三级预检分诊，对所有入院患者严格排查，对来自中高风险地区的就诊人员，严格落实医院感染防控管理措施，切实降低医院感染风险。陈效友表示，地坛医院实行非急诊全面预约。提醒所有前往医院就医的人员，做好个人防护，如实填写流行病学调查信息，配合医院采取的各项防控措施。正确佩戴口罩，严格落实“一米线”，避免就诊期间人员聚集。可尽量通过分级诊疗、互联网诊疗等方式分散就医。