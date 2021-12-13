新华社北京12月13日电 题：全国新冠病毒疫苗接种超26亿剂次 “一老一小”接种稳步推进

新华社记者徐鹏航、宋晨

记者从国家卫健委了解到，截至12月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超26亿剂次，下一步将引导60岁以上老年人加快接种，积极稳妥开展3至11岁人群疫苗接种工作。“一老一小”新冠病毒疫苗接种情况如何？接种有何注意事项？国务院联防联控机制有关专家对此进行解读。

多样化举措便利老年人疫苗接种

设立老年人接种“绿色通道”、采用移动接种车……多样化的疫苗接种服务减少了老年人等候时间，让老年人接种新冠病毒疫苗更加便捷。

“针对老年人基础性疾病较多、抵抗力较弱等特点，要求各地接种前要认真执行健康状况询问和接种禁忌核查。”国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢介绍，各地应严格遵守“三查七对一验证”原则，做好接种后现场留观，在老年人接种完疫苗后，要求社区做好接种3天内观察随访。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆建议，老年人接种新冠病毒疫苗要提前了解接种流程和疫苗相关知识，并提前预约，避免在现场过多等待，引起疲劳、紧张等情况。在接种过程中，如有必要建议老年人由家属陪伴，防止在接种过程中出现意外摔倒等情况。

儿童建议优先接种新冠病毒疫苗

进入冬季，除了新冠病毒疫苗，许多家长还会带孩子接种流感疫苗、水痘疫苗、手足口病疫苗等。不同疫苗接种的顺序如何安排？

王华庆介绍，在当前情况下建议优先接种新冠病毒疫苗，其他疫苗达到了规定的时间间隔，也要及时接种。在这期间应做好个人防护，把疾病发生风险降到最小。

王华庆表示，接种过程中，家长需要做好孩子的安抚工作。家长全程进行陪护，会使儿童心理紧张感有所放松。此外，3至5岁的儿童接种时由家长抱着坐下进行接种，6岁以上的儿童站立进行接种，也可以让儿童情绪平稳下来。如果发现孩子过于紧张，除了做好孩子的心理疏导工作，也要把这种情况告诉接种医生，接种医生可以做好应对工作。

“一老一小”新冠病毒疫苗接种不良反应率较低

“一老一小”新冠病毒疫苗接种出现不良反应的情况如何？王华庆表示，根据目前监测结果，60岁以上老年人不良反应报告发生率低于60岁以下成年人群，3至11岁儿童严重不良反应发生率低于青少年和成人。

王华庆介绍，60岁以上老年人和3至11岁儿童报告的不良反应中，一般反应均占绝大多数，异常反应只是一小部分，且异常反应中以过敏性皮疹为主。

他提示，老年人感染新冠病毒后重症率和死亡率较高，接种疫苗对老年人来说是有效保护措施。如有基础性疾病，要在稳定期接种疫苗。