医生以身试药做科普应掌握分寸

日前，“佛山23岁新入职女员工酒店内死亡”一案引发关注，警方尸检鉴定书中有关“七氟烷中毒”的细节引起了科普博主们的讨论。对于七氟烷能否“一捂就晕”，粉丝超过200万的@妇产科的陈大夫认为可行，但众多麻醉科医生均持否定态度。@妇产科的陈大夫用七氟烷做实验。据网友反映，视频中这位医生在不反抗不挣扎的情况下，一分多钟后才被捂晕。该医生醒来后，误认为该麻醉药为管制药品，其行为可能涉嫌违法，因而报警自首，之后却被告知此药不在管制范围。

七氟烷是处方药，不属管制药品，但其危害又非常明显。相比是否真的“一捂就晕”，人们可能更关心潜在犯罪者是如何取得这些药物的。在网络热议的同时，相关部门也需重新研究和审视现有管理规定和方式是否存在疏漏和不妥。

同时也要看到，医生迷晕自己，行为草率鲁莽，负面影响不容低估。做医学实验，需秉持科学精神，遵循科学原则，坚守伦理底线。生命健康需要倍加珍惜，不能任性而为。对于陈医生这一做法，若不坚决叫停，除了本身很危险外，一旦招来效仿者，后果不堪设想。

当前，越来越多的医生开通自媒体账号，在普及医学知识方面发挥了重要作用。但医学科普不能感情用事，结果固然重要，但科普与交流方式同样重要。假如为了得出结果而什么招都敢使，即使结果正确，过程仍会形成误导，最终违背初衷。这个分寸要把握好。