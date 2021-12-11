北京中小学生体质达标优良率2030年将达60%

超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上努力实现下降80%

本报讯(记者 武文娟)日前，市教委、市卫健委等十部门联合发布《北京市推进健康校园行动实施方案》，明确到2030年，中小学生体质健康标准达标优良率达到60%以上，儿童青少年总体近视率力争在基线基础上每年降低1个百分点以上，超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上努力实现下降80%。

方案中提出了12项具体任务，明确校长、校园医务人员、教师、学生等六类主体各自的“任务”，进一步强化健康校园行动落地。方案提出，校长是学校健康工作第一责任人，要带头践行健康生活方式，带动和促进师生提升健康素养；同时健全学校健康教育工作体系，依规配齐体育教师、心理健康教育教师、学校卫生技术及专兼职营养健康管理人员。学校卫生技术人员要按照卫生部门要求对学校卫生工作进行日常监督指导，做好学生常见病的监测和防治，建立学生健康档案，掌握学生生长发育和健康状况，为学校领导决策提供依据，做好学生参加体育锻炼和劳动的卫生指导。

教师是学生健康生活的示范，探索将健康知识与所教授学科有机结合，在日常教学和学生管理工作中融入对学生的健康教育和健康指导；教师要关注自身健康，带头践行合理膳食、戒烟限酒、定期体检、坚持锻炼等健康生活方式。中小学生家长要为学生营造健康的生活学习环境，陪同和带领学生进行户外活动和体育锻炼，引导学生合理使用电子产品，缩减使用电子产品时间，保证充足睡眠，培养学生养成健康的行为习惯。

方案还明确，本市将针对近视、肥胖等常见病开展防控行动。学校要加强对儿童青少年近视、肥胖等健康问题的研究，认真分析导致学生健康问题的成因，有针对性地制定科学有效的干预措施。

校园环境卫生和体育设施建设也将全面加强。学校教室面积、室内空气质量、采光、通风等教学环境要达到科学标准。在师生中深化烟草危害、戒烟知识等宣传，创建无烟校园。校内和学校周边100米以内范围严禁售卖香烟。学校还要针对交通安全、消防安全、应急避险等开展宣传教育，小学阶段以安全应急与逃生避险知识为主，中学阶段以培养自救互救和自我保护能力为主，大学阶段以开展生命教育、普及应急救护防灾避险知识为主。另外，学校还要建立红十字急救志愿服务队或红十字辅助救护队，配备自动体外心脏除颤仪(AED)等急救装备，每学年要面向师生开展2次以上急救培训。