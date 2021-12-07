老年新冠重症感染者九成以上未接种疫苗

11月29日，在羊坊店街道铁西社区新冠疫苗临时接种点，医护人员（前左）为社区居民接种新冠疫苗加强针。当日，北京市海淀区羊坊店街道积极推进新冠疫苗加强针接种工作，组织医护人员来到铁西社区为居民进行接种。 新华社记者 任超/摄

中国工程院院士钟南山近日表示，我国70岁至80岁年龄段老年人新冠病毒疫苗（以下简称“疫苗”）接种率较低，应该鼓励更多老年人进行疫苗接种，有效做到早期预防。

在近日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，多位专家也呼吁老年人加快疫苗接种，适时尽快接种加强针。

为什么要加快推进老年人群的疫苗接种？

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，我国广东、江苏散发新冠肺炎疫情的数据分析表明，接种了疫苗的老年人，出现重症的风险明显低于未接种疫苗的老年人，出现重症的感染者中，90%以上是没有接种疫苗的。

第七次人口普查的数据显示，我国60岁以上的人口达2.64亿。截至今年11月29日，我国60岁以上老年人接种新冠疫苗人数为21517.9万，即现在还有5000万左右的老人没有接种新冠疫苗。

“这相当于一个中等规模国家的人口数量。如果不快速推动这5000多万人的疫苗接种工作，一旦放松管控，出现重症、死亡都是我们难以接受的，我国的医疗资源也必然受到严重挤兑，造成重大的社会问题。”郑忠伟说。

老年感染者发生重症和死亡的风险更高

“新冠肺炎病毒是新病毒，从目前来看是全人群易感。老年人大多有基础疾病，一旦发生感染，发生重症、死亡的风险远远高于年轻人和儿童。”郑忠伟说。

目前，各国统计的新冠肺炎患者平均死亡年龄都在70岁以上。最近，美国疾控中心公开的数据显示，相较于18～29岁人群，65～74岁人群因新冠肺炎住院的风险提高5倍，死亡风险提高65倍；75～84岁人群住院风险提高8倍，死亡风险提高150倍；85岁以上人群的住院风险提高10倍，死亡风险提高370倍。

郑忠伟表示，由于我国疫情防控工作做得比较好，很难统计到足够的数据来判断老年人感染重症和死亡的风险。但通过两年来对新冠病毒的研究发现，老年人接种疫苗后产生的中和抗体水平低于年轻人，而且所有的人接种新冠疫苗后，随着时间的推移，中和抗体水平也都出现一定程度的下降。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，去年武汉发生新冠肺炎疫情的时候，80岁以上的患者病死率大概是20%。国外新冠肺炎流行早期的病死率更高。“根据世界卫生组织报告的结果分析，全人群的（新冠）病死率大概是2%。老年人、有基础性疾病的人，有的有一种基础性疾病，有的有多种（疾病），这些原因叠加之后，导致重症和死亡的风险比较高，更需要接种（疫苗）。”

“老年人感染之后，住院比例较高，需要抢救的比例也较高，住院时间更长，对医疗资源占用也比较多。接种疫苗是预防老年人发病最好的办法。”王华庆表示，各国之所以把老年人作为接种疫苗最优先的对象，也是考虑了这些因素。目前我国“外防输入、内防反弹”压力很大，建议老年人如果符合接种条件，应接尽接，既保护自己，也保护家人。

“老年人接种（疫苗）不管是一针也好、两针也好，抗体水平下降得比较快，保护效力随着时间的延长也在降低，和成年人相比，下降幅度更大。同时，老年人是重症和死亡高风险人群，从这两个角度来说，老年人需要通过加强免疫来提高免疫水平。”王华庆说。

最高龄接种者106岁，老年人不良反应略低于成年人

据了解，我国目前使用的疫苗，按照相关审批要求，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人在内的全人群的I、II、III期临床试验，显示疫苗具有良好的安全性。

郑忠伟介绍，目前为止，我国疫苗在境内外60岁以上老人当中的接种数量已经超过了5亿剂次，国外最高龄的接种者是106岁，国内最高年龄接种者也是106岁。疫苗在这5亿多剂次以及在高龄者接种过程中都显示出良好的安全性，而且老年人不良反应略低于成年人。

“我国疫苗的整体副作用较低，接种后发热的比例大概是17.61/100万，一般不需要处理。严重过敏反应低于千万分之一，只要及时处理就没有大碍。总体来说，我国目前接种的几款新冠疫苗安全性指标好于平常年份接种的各种疫苗。老年人除了曾有过接种疫苗后发生过敏性休克或者喉头水肿的情况，以及正在发烧或者处于感染性疾病和神经系统疾病的急性发作期等情况外，均可接种新冠病毒疫苗。”郑忠伟说。

接种疫苗是农村老年人最好的保护措施

在农村尤其是医疗条件相对较差的地方，一些老年人存在“感染风险小，接种疫苗意义不大”“不接触外来人员，不需要接种”等想法，还有部分老年人处在观望状态，未完成疫苗接种。

王华庆介绍，传染病的发生需要有传染源，还有传播途径，更重要的是只要有易感人群，不管在城市还是在农村，包括偏僻的地方，都会发生。他认为，在农村，尤其是偏僻、医疗救治条件相对差一些的地方，疫苗接种工作更需要做到位。“一些老年人平常可能在偏远的地区不外出，但是现在交通越来越便利，人员交流越来越频繁，传染源一旦到了这些地方，老年人如果没有免疫力，都容易感染疾病。感染之后重症、病死风险高。”

郑忠伟也强调，接种疫苗是对老年人最好的保护措施。“年轻人接种疫苗比例越来越高，很多年轻人即使发生了感染，表现的症状也是很轻的，甚至无症状。当他们回家看望老人，特别是在逢年过节和老人团聚时，完全可能存在把病毒带回家感染老人的风险，这就会给没接种疫苗的老人带来巨大的感染风险。另外，老人一旦出现了重症和死亡情况，给家庭带来的悲痛和负担也是非常巨大的。”（张曼玉）