11月9日，国家老年疾病临床医学研究中心北京分中心揭牌仪式在通用技术国中康健旗下北京电力医院举行。通用技术集团董事长、党组书记于旭波，首都医科大学副校长吉训明为中心揭牌。

国家老年疾病临床医学研究中心北京分中心揭牌成立（受访者供图）

国家老年疾病临床医学研究中心副主任陈彪宣读了《关于国家老年疾病临床医学研究中心北京分中心的认定函》。宣武医院院长赵国光与北京电力医院执行董事、党委书记林方才就成立国家老年疾病临床医学研究中心分中心签署战略合作协议。

据悉，国家老年疾病临床医学研究中心中心依托宣武医院在老年疾病临床诊疗的优势，选择危害性大、发病率高、研究基础强的领域，专注在老年常见重大疾病和老年综合征防治领域构建系统化、一体化的研究和推广体系；同时，推动衰老的生物学机制、标记物研发和临床干预研究，建设示范性衰老转化医学中心，开展衰老的早期检测和临床干预。重点突破帕金森病、痴呆、心脑血管共病等疾病的早期预警、干预及全程管理模式，以及高龄外科围术期综合管理和老年合理用药的评估管理模式；研发和推广一批新型老年健康管理技术和产品，并建设适合分级诊疗的老年慢性病全国网络化诊治体系及医疗大数据系统。

国家老年疾病临床医学研究中心相关负责人表示，本次签约明确了将依托分中心平台，对北京电力医院在老年疾病的临床能力、人才培养、临床研究及转化方面进行支持，并促进乙方帕金森病、痴呆、老年心脑血管疾病及老年重症、康复、营养、综合评估、慢病管理等学科协同发展。北京电力医院将协助宣武医院在老年疾病诊疗规范化普及和推广方面发挥行业领军作用作出应有的贡献，推动老年疾病临床及科研平台、老年疾病转化研究平台、申报科研项目及人才培养基地建设，建设老年疾病多学科远程会诊平台、老年疾病病例数据中心建设。