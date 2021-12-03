第三方测评，如何让消费者更安心（人民时评）

移动互联网的普及、电商平台的发展，极大丰富了广大网民的购物选择，也在一定程度上给消费者带来了“选择的烦恼”。近年来，作为品质产品的淘选者，第三方测评平台如雨后春笋般涌现，在为消费者提供各种产品使用体验的同时，通过定性、定量分析各项指标，帮助他们择优汰劣，成为颇受消费者欢迎的购物参考。

与此同时，新业态的快速生长也带来了监管的新课题。由于没有从业资质、准入门槛等硬性规定，第三方测评平台随意确定评测标准、虚假测评、恶意公关等行为时有发生。比如，经测评“好看又好穿”的篮球鞋，穿没多久就严重开胶；经鉴定“不用再货比三家”的保湿喷雾，喷到脸上后皮肤出现泛红刺痒。近段时间，有关个别第三方测评平台推荐不靠谱的话题持续引发讨论。在测评行业快速发展的当下，如何培育良好的行业生态，成为各方关心的现实问题。

第三方测评，贵在保持相对独立的第三方身份，重在做好测评服务，化解消费者对商品功效、价格、安全等方面的担忧。如果是为了赚得流量、牟取利益，隐瞒或曲解测评数据，甚至搞虚假测评，那就完全背离了第三方测评平台创立的初衷。长此以往，不仅会持续影响消费者提升消费体验，也会打击企业提升产品和服务质量的积极性，造成“劣币驱逐良币”的后果。最后，第三方测评也会丧失权威，自毁前程。

今年初，广东省公布2020年查处的反不正当竞争典型案例，其中一个就是某测评平台通过设置不合理的比较条件，得出不利检测结果，进而丑化相关公司形象。开展测评业务，必须以法律法规为依据、以公正公平为遵循。侵害消费者知情权和自主选择权，对竞争对手进行商业诋毁，无异于饮鸩止渴，平台免不了要负民事责任，或受到行政处罚。

欲茂其末，必深其根。一位行业从业者总结，测评的信誉是一点点积累起来的，“为了眼前的一点利益放自己的水，根本划不来”。朴实的话语，道出了促进行业健康发展的关键。观察市场上一些广受好评的测评平台，无一不是以严格的机制保证评测过程客观中立、结果真实可靠。对这些平台而言，严防利益冲突，确保检测结果质量达标，是对产品生产方的基本尊重，是对消费者的高度负责，也是对自身公信力的有效维护。用户信任是测评核心竞争力，专业公正是测评发展压舱石，这应当成为整个行业的发展共识。

从更宏观的层面看，不断提升测评服务质量，既是对消费升级的积极回应，也是推动各个行业提质增效的催化剂。放眼实践，有的平台不断完善评测标准，吸引了多家品牌厂商上门谈合作，主动要求对产品进行抽检；有的通过曝光存在安全隐患的问题产品，促进了多个产品品类国家标准的提高、市场监管的加强。事实证明，测评平台只有严格自律、诚信至上，才能促使行业参与主体见贤思齐，督促相关企业始终在高质量发展的轨道上行进。

无论做什么产品、提供什么服务，质量永远是第一位的。公信力不会凭空产生，谋求长远发展的第三方测评平台，理应为消费者提供更好服务。坚持以维护消费者正当利益为根本，当好供需双方之间的裁判员，第三方评测才有可能让更多消费者安心，不断创造新的消费增长点。

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 05 版）