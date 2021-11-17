第三方测评不能成为“乱评”

篮球运动爱好者董林（化名）没想到，他连续刷了两天某第三方测评平台发布的评测视频，最后花620元买了一双视频博主鼎力推荐的“又帅又能打”的球鞋，一场篮球赛结束后就严重开胶了。据《法治日报》报道，目前第三方测评机构的数量越来越多，良莠不齐、鱼龙混杂，不少测评机构自立标准，给商品做评级、认证或推荐，难言科学与公正。

盘点第三方测评乱象，主要表现为缺乏准入门槛、自定评测标准、大搞虚假测评、检测过程缺乏监督，人为因素、随意性大等多个方面。由于从业资质缺失，随便什么人、什么组织都可自诩“第三方测评”，录放检测产品视频；缺乏统一、规范的行业标准，导致第三方测评自说自话、各行其是，角度不同，目的各异，评测结果也大不相同；其中更不乏虚假测评、盲目推荐的功利所为。

拥有一批公正无私、按章办事的第三方测评平台，对消费品市场的规范有序的确不可或缺。这种独立于交易双方的第三方测评，既能给消费者的选购商品提供更多参考，又可对企业进行监督，倒逼其提供更加优质的产品。

拿什么监管“第三方”测评平台的科学与公正，已成亟待破题的民生忧虑。首先要确保其独立、中立的特性回归。要通过制度设计，设置“第三方”测评的从业门槛和执业资质，促其与实体企业脱钩、切割，做专心致志、心无旁骛的敬业“裁判员”；其次，要设立科学、统一、权威的测评标准，规避各吹各号、各定各调的“乱弹琴”状态，让“第三方”测评有章可循，也便于其对标、对表。

“徒法不能自行”，有了资质与标准，还需政府管理部门的强力监督，让资质把关和标准践行落到实处。要对“第三方”测评实施法治化系统治理，引导行业向上向善，夯实企业主体责任、督导行业自律，强化责任追究；要完善落实公益诉讼制度，更好发挥消费者组织和检察机关的积极作用，以快速高效的重拳出击惩戒涉及众多消费者的各类侵权行为，并以巨额惩罚性赔偿达成震慑、警示效应。（张玉胜）