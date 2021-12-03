心理咨询师的“废话文学”特别管用

心理咨询师说：我们有时候也说“废话”，但这些“废话”有大用处。

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前段时间，废话文学火了。

“听君一席话，如听一席话。”

“每当60秒过去，就过去了一分钟。”

这些无厘头的废话，只是简单地用下半句重复上半句的意思，不知怎么就能让无数网友哈哈大笑、纷纷模仿：“我上次听到这么没有意义的话还是上次。”

不过，这样的“废话”真的都没有意义吗？

心理咨询师说：不是！我们有时候也说“废话”，但这些“废话”有大用处。

当心理咨询师说“废话”时，他们在做什么

假设这样一个场景，一位青少年来访者生气地对心理咨询师抱怨：

“我不喜欢妈妈总是管我，她一管我、命令我，我就更不愿意做她让我做的事。昨天不知道为什么，我做什么她都看不顺眼，总要过来唠叨几句，我都快烦死了，跟她说‘你能不能别老管我’，然而她唠叨得更厉害了，我们就争吵起来。”

心理咨询师甲也许会说：“因为妈妈管你、命令你，一直唠叨你，你受不了，和她吵起来了。”

——这听起来很像“废话”，因为咨询师没说什么新内容。但其实，这是心理咨询中常用的技术，“内容反映技术”，也就是咨询师用自己的话反映或者是重复来访者的叙述内容。

心理咨询师乙也许会说：“妈妈管你、唠叨，让你觉得烦躁、生气。”

——这段“废话”则是心理咨询中的“情感反映技术”，也就是咨询师重现来访者提到的情绪感受。

更神奇的是，来访者在听到这些“废话”后，并不会觉得生气或者可笑，他们往往点点头，或者说：“对对，是啊，就是这样的。”

为什么仅仅是反映，就可以让人感觉到安慰

首先是因为，反映的前提是认真倾听。

在生活中，其实很多人都不会或者不愿意像心理咨询师这样认真地倾听，总是忍不住打断别人，然后说自己的事情：“我妈也是，我都是大人了，她还觉得我什么都做不好。”或者忍不住反驳别人：“不会吧，她怎么会这样呢？”甚至更过分地要求、指责别人：“她毕竟是你妈，说几句怎么了，你就忍一忍呗，生啥气呀？”

这么听下来，是不是觉得自己更生气了，是不是觉得心理咨询师的“废话”还挺好的？

内容反映能让来访者感觉到自己被听到、被关注了，并且给了来访者一个暂停、喘息的机会。咨询师整理事情的经过，让来访者可以从别人口中再听一次自己的困扰，再深入一点去思考。

而情感反映，则在内容反映的基础上又深入了一点点。当来访者在叙述自己的经历时，也许只是在专心地吐槽事情发展的经过，希望获得咨询师的支持，并没有注重自己的情绪和感受。当咨询师重现他提到的情绪感受时，能促进来访者关注自己的这些感受，产生更多被理解的感觉：你竟然透过这件事，知道我的感觉！是这样的，我果然没找错人……在这种感觉的驱使下，来访者也会更愿意在接下来的咨询过程中配合咨询师，更好地探索自己的经历经验，更好地达到咨询效果。

跟心理咨询师学点“说废话”技巧吧

在生活中，我们都会遇到朋友和我们抱怨诉苦的时候。如果想让朋友好受，不如就跟心理咨询师学点“说废话”的技巧吧。

第一步就是学会“听话”。倾听过程中，多给朋友一些眼神肯定，时不时托腮点头，说些“嗯”“就是”“可不是嘛”“哎呀真是的”，这些看似“糊弄”的回应，其实是为了让对方知道你真的在听。

而第二步就是“说废话”了——复述。朋友说什么，你就跟着用自己的理解再说一遍；如果能在复述的时候总结上对朋友情绪的理解，那就更好了，比如：“是啊，你一定很生气，本来以为是blabla，结果发生了这样的事，肯定会觉得生气……”这样说几个回合，也许你的朋友就会大为感动，深感被理解了。

网络上的废话文学给我们带来快乐，而心理咨询师的“废话”大有用处，在生活中好好利用这些“废话”吧。