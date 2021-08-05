心理咨询师先要有健康的从业心态

近年来，心理咨询行业迅速发展。根据企查查的数据，我国经营范围含心理咨询的企业已达12万家。新华社记者调查发现，一些心理咨询机构收费很高，但咨询师水平良莠不齐，有些是几个月简单培训拿证“速成”的；有的咨询师只顾推销，付费后“变脸”；有的则对服务对象不断打压，批评“情商低”“不懂沟通”“情绪管理能力差”等。

当今社会，生活节奏变快，职场竞争加大等，对不少人的心理健康产生了重要影响。为此，相关部门出台了很多文件，要求重视心理健康、提升心理咨询服务能力。比如，按照2017年1月原国家卫计委等22个部门印发的《关于加强心理健康服务的指导意见》，心理咨询服务将深入到校园、医疗机构、社区、机关、企事业单位等众多行业和领域。心理咨询人才缺口巨大，有更多人参与培训或从事该行业，这本身是一件好事。

然而，零起点、经几个月的培训就拿证上岗，由这样的人来提供心理咨询服务，让人不免对整个行业充满担忧。心理咨询需要用心交流，要求心平气和地进行心理疏导，但不少心理咨询服务却充满了打压、埋怨、斗气，更有甚者，还存在夸大宣传、坐地起价等欺诈做法，让接受服务的人不仅不能实现心理减压，反而增添了不少烦恼。

心理咨询业乱象的产生，与部分心理咨询师的从业心态不端正有很大关系。心理咨询师首先要有健康的从业心理，报考心理咨询师的目的是什么？这个问题值得每位立志进入这一行业的人思考。假如仅仅是为了找一份好工作，或是为了在短期内赚到很多钱，就会不求能力提升。只有以服务对象为中心，把自己能赚钱和就业放在次要位置，方会靠真本领入行，靠优质服务而不是靠忽悠赚钱。回答好了这个问题，心理咨询业的诸多乱象，才有望得到很好治理。

此外，健全的行业规范、扎实的人才培养机制、有力的约束与监管等，是治理当前乱象的重要手段。心理咨询师职业资格鉴定要求偏低，缺乏实际操作技能考核，缺乏继续教育和督导，导致诸多获证人员不具备实际开展心理咨询的能力。因此，抬高心理咨询师准入门槛，变一次培训为终身教育、一次考证为定期复考，强化行为约束与过程监管，使心理咨询队伍的整体水平和服务能力能够稳步提升。