中国呼吁实现 疫苗公平分配

中国常驻联合国代表张军10月1日代表75个国家在第76届联合国大会第三委员会一般性辩论作共同发言，针对当前新冠疫情肆虐、疫苗分配不公、“疫苗民族主义”加剧的现状，一致呼吁各国加强团结，早日实现疫苗公平分配，共同构建人类卫生健康共同体。

向发展中国家提供疫苗支持

张军表示，疫苗是抗击病毒的有力武器。疫苗作为全球公共产品，公平分配远未实现，可及性和可负担性亟待解决。人人享有生命权和健康权，各方应积极促进全球疫苗公平合理分配，不落下每一个国家、每一个人，早日共同战胜疫情。

张军指出，发展中国家是疫苗分配的优先重点。要推动疫苗尽早在发展中国家实现公平分配。有疫苗生产能力的国家应尽快将承诺转化为行动，积极通过双多边渠道，及时、充足地向发展中国家提供疫苗支持。国际金融机构和其他国际组织要为疫苗采购和加强发展中国家生产能力提供资金支持。

取消对疫苗相关原材料出口限制

各国应加强疫苗国际合作，摒弃“疫苗民族主义”，避免囤积，取消对疫苗和相关原材料的出口限制，确保疫苗跨境流动。世界贸易组织应尽早就新冠疫苗知识产权豁免做出决定。

世界仍处在新冠疫情大流行之中。在刚刚结束的第76届联大一般性辩论上，发展中国家领导人纷纷表示，西方国家大量囤积疫苗，显著加剧疫苗不公，人为制造“免疫鸿沟”，呼吁将疫苗作为全球公共产品，确保疫苗可及和可负担。

全球累计确诊超2.3亿例

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间1日17时54分（北京时间23时54分），全球确诊病例较前一日增加354168例，达到233503524例；死亡病例增加5812例，达到4777503例。

文/新华社