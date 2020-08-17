每日摄入适量水果有益健康，但吃过量的柑橘类水果（主要包括橙子、柑桔、葡萄柚和柠檬）可能带来隐患。柑橘类水果富含呋喃香豆素，这类物质具有光毒性作用，通常情况下不会对人体造成伤害，但在紫外线的作用下，会发生化学反应并产生毒性。有研究显示，呋喃香豆素可以与紫外线相互作用，刺激黑色素瘤细胞的增殖；它还会随着血液分布到多种类型的组织中，导致DNA复制受损。两项大型前瞻性研究结果表明，柑橘摄入量与皮肤癌风险之间具有潜在关联。最近一项研究又提供了可信的流行病学数据。

法国巴黎-萨克雷大学的研究人员从欧洲癌症和前瞻性调查（EPIC）中选取了数据资料，总共涉及10个欧洲国家23个中心的52万名参与者，年龄在25~70岁之间。在13.7年的随访期内，出现了8448例皮肤癌。分析相关数据发现，柑橘类水果的总摄入量与患皮肤癌的风险之间，存在正相关关系：吃得较多的人（平均每天摄入217克，约一两个橙子），比吃得少的人（平均每天摄入10克），患皮肤癌的风险升高了10%，以黑色素瘤为主；同时患基底细胞癌的风险升高了11%，患鳞状细胞癌风险升高了23%。

发表在《欧洲流行病学杂志》上的这项研究建议，人们在吃了太多的柑橘类水果后，要避免紫外线照射，包括晒太阳和日光灯，尤其是皮肤本身比较敏感、容易受到紫外线伤害的人，要采取必要的防晒措施。▲（郭铁亮）