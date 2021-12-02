前十月医保跨省直接结算超一千万人次（新数据 新看点）

李刚是四川一家科技企业派驻天津的员工，他一直持成都社保卡。原先在天津就诊，他要自己先垫付费用，再回成都报销，而且看门诊时医保个人账户的钱也用不了。如今，天津市90%以上的定点医疗机构都开通了异地就医门诊直接结算，其他省份参保人员办理医保异地就医备案手续后，可以在天津刷社保卡或扫医保电子凭证直接结算。

数据显示，前10月，全国住院和门诊费用跨省直接结算超1000万人次，其中，住院费用跨省直接结算363.68万人次，涉及医疗费用880.35亿元，基金支付510.34亿元，基金支付比例为58.0%；普通门诊费用跨省直接结算700.03万人次，涉及医疗费用17.52亿元，基金支付9.62亿元，基金支付比例为54.9%。

推进基本医保跨省异地就医费用直接结算，是完善医保制度、解决人民群众突出关切的重要改革举措。今年以来，国家医保局、财政部等部门着力推进医保跨省异地结算工作，群众少了奔波，就医更加便捷。

医保联网覆盖面更广了。截至10月底，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都启动了普通门诊费用跨省直接结算服务，已联网433个统筹地区，覆盖全国96.0%的统筹地区；已有2622个县（市、区、旗）至少有1家定点医疗机构可以开展门诊跨省异地结算。

异地就医结算服务更方便了。先备案、选定点、持卡码就医，只需要三步，统筹地区参保人就可通过国家异地就医备案小程序或国家医保服务平台APP等方式，轻松完成跨省异地就医直接结算。这项服务已经覆盖全国99.6%的统筹地区。

国家医保局医疗保障事业管理中心相关负责人隆学文表示，下一步，相关部门将扎实推进各项工作，确保跨省异地就医费用直接结算服务更便捷、更高效，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 01 版）