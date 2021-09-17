让门诊慢特病跨省结算产生更多实惠

国家医保局、财政部近日发布通知，决定开展门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点工作，将高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个群众需求大、各地普遍开展的门诊慢特病纳入试点范围。（9月16日《北京日报》）

门诊跨省直接结算，可以给患者带来很多直接实惠，民众跨省看病不仅不必垫支，而且还可以便捷地享受医保福利，不会因地域差异而影响福利的兑现。虽然早几年，跨省住院直接结算已经普遍实现，但毕竟看门诊的人数远多于住院的人数，门诊跨省直接结算给民众带来的实惠更大，完善这项改革的呼声也更高。

门诊慢特病跨省直接结算，除了可带来上述直接实惠之外，还能带来一些间接实惠。首先，慢特病有专门的优惠政策，比如慢特病的药品报销比例更高、医生一次可以开更大量的药等。假如门诊看慢特病不能跨省直接结算，患者就可能无法享受到这些优惠政策，门诊慢特病跨省直接结算实际上也让这些专门的优惠政策流动起来。

更值得称道的实惠是，“老漂族”的看病难题将因此得到大幅缓解。老年人患慢特病的可能性更大，当老年人退休后跨省回到家乡休养，或者帮助在省外工作的子女照顾孙辈时，就面临看门诊报销难等问题，而看慢特病门诊若能跨省直接结算，则能解“老漂族”在异地看病的后顾之忧，甚至增加老人在外地的归宿感，提升老人和子女的和谐程度。

让门诊跨省直接结算产生更多实惠，可以着力的地方还有很多。“三孩”时代，不仅儿童跨省看门诊的机会增加，而且随迁老人也会增多。因此，已有的跨省看病的实惠，可以转化为降低生育和养育成本的实惠，进而提升民众的生育意愿。此外，当前医保报销比例越来越高，门诊看病费用也面临重大改革，假如门诊跨省直接结算仍然面临种种梗阻，兑现新增医保福利也就容易出现梗阻，而门诊跨省直接结算则具有助推其他医疗改革的作用。

跨省看病是看病的难中之难；跨省门诊直接结算点多面广，远没有跨省住院直接结算成熟；慢特病不仅好发于老年人，而且治疗时间长、费用负担重……这些因素导致门诊慢特病跨省直接结算，是医疗保障方面比较突出的一块短板。啃下这块硬骨头，不仅可打通跨省看病痛点，而且还会间接产生其他一些积极影响，甚至在流动人口均等化服务方面也一通百通，造福于广大民众。