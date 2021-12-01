燃烧脂肪靶点被发现 躺平即可消耗卡路里

11月29日，记者从暨南大学（以下简称暨大）获悉，暨大生物医学转化研究院尹芝南教授团队首次发现白细胞介素（IL-27）可以直接靶向作用于脂肪细胞，并促进脂肪细胞产热，通过燃烧脂质，消耗卡路里，轻松减肥。更为关键的是，IL-27可改善2型糖尿病，为肥胖及其相关代谢性疾病的治疗提供了新的靶点和潜力药物。近日，《自然》杂志在线发表了此项科研成果。

“胰岛素耐受不仅是肥胖的原因，而且还会引起一系列代谢性疾病，包括2型糖尿病、脂肪肝、卵巢多囊综合征等。如果能改善胰岛素耐受的问题，肥胖和很多代谢性疾病就有可能找到更佳的治疗途径。”尹芝南说。

尹芝南长期从事免疫与健康的基础和临床研究，2014年，他提出从免疫系统来研究肥胖，看看能否从免疫系统的角度给肥胖治疗带来新途径、新希望。

“我们通过临床观察发现，肥胖病人体内的IL-27含量低，但在他们完成减肥手术后，IL-27水平又恢复正常了。”尹芝南说他和团队特别好奇，传统观念中IL-27这个专一性靶向免疫细胞有没有可能是个减肥新靶点？

团队通过构建多种基因工程小鼠，采用高脂饮食诱导的肥胖模型，并结合肥胖人群样本发现：肥胖人群血清中IL-27的水平确实会下降。该研究首次发现IL-27通过直接作用于脂肪细胞，可导致白色脂肪细胞棕色化，并激活“脂肪燃烧”；通过将脂肪组织中的脂质转变为热量消耗掉，从而达到降低体重和改善糖尿病等代谢性疾病的目的。该研究突破了传统观念中对IL-27专一性靶向免疫细胞的认知。

动物实验中，注射重组IL-27可以显著减轻肥胖小鼠的体重并改善其胰岛素信号敏感性，初步验证了IL-27作为治疗药物的潜力。“2型糖尿病难以攻克的根本原因是胰岛素信号的响应减弱了。胰岛素犹如一把钥匙，响应它的整体信号就是一把锁。假如锁生锈了，钥匙插进去后，就会拧半天都无法将锁打开。”论文第一作者、暨大附属珠海市人民医院博士后王倩说：“我们现在发现，IL-27的作用相当于把锁眼变得更润滑，这样钥匙一伸进去就立马可打开锁，从而改善患者整体紊乱的状态，让患者的血糖恢复到健康水平。”

由于IL-27是体内正常表达的分子，不是人工合成的外源性化合物，安全性高。“可以在不用限制饮食，不用节食的情况下改善2型糖尿病，燃烧脂肪，减轻体重，从机制上改善胰岛素信号响应的敏感性。”论文另一位第一作者、暨大附属珠海市人民医院李德海博士后介绍。

“我们期待能够尽快将这一治疗靶点产业化，推动其在临床上的应用，研发出RNA相关药物，为肥胖、糖尿病、脂肪肝等一系列代谢性疾病提供一个全新的治疗方法。”尹芝南还透露了另一研究方向，通过IL-27水平变化，预判身体健康状况。

不过他也同时强调，从实验室到临床，还有很长的路要走，这需要政策、投资等各方面的共同努力。