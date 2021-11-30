国家卫健委：疫情暴露出一些口岸城市防控存短板 四方面加强力度

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，全球新冠肺炎新增确诊病例仍在增长，日新增确诊病例接近上一轮疫情高峰水平，加上奥密克戎变异毒株在有些国家和地区扩散，我国外防输入压力持续加大。

米锋表示，11月以来，我国新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略毫不动摇，最大限度减少疫情对经济社会的影响。要加快老年人和3—17岁人群疫苗接种，推进重点人群加强免疫工作。

“近期我国暴发多起本土聚集性疫情，均是境外疫情经口岸城市输入，暴露出一些口岸城市疫情防控还存在短板弱项。”国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢说。

如何进一步加强外防输入？崔钢表示，为织密扎牢外防输入防线，按照国务院联防联控机制部署要求，要继续坚持“外防输入、内防反弹”总体策略，进一步强化疫情防控措施。重点是从工作机制、监测预警、“人”防、“物”防四个方面加强工作力度。

一是完善口岸城市疫情防控机制。各口岸城市要统筹协调市政府对机场地区疫情防控管理职能，明确市政府相关部门、机场集团、相关辖区政府、口岸查验单位、民航及航空运输企业的职责，在本地联防联控机制框架下，建立多部门或有关单位单位参与的口岸防控专班，并由当地政府负责同志牵头，统筹各方力量做好疫情防控工作。比如，可以学习借鉴上海市建立空港管理委员会的经验。

二是健全疫情监测预警体系。要密切跟踪相关国家和地区疫情走势，整合入境人员、入境物品、重点场所环境监测数据，加强分析预警。对来自疫情严重国家和地区的人员和物品，要及时按规定采取加密核酸检测、限制入境流量、航班熔断等措施。根据疫情输入风险，适当扩大重点区域和人员核酸筛查范围。

三是严格入境人员和口岸高风险人员管理。严格实行入境人员从口岸入境、身份核实、检验检疫、核酸检测、转运分流、隔离观察到居家健康监测等全流程闭环管理。针对口岸直接接触入境人员、进口冷链食品和进口货物的高风险从业人员，严格落实个人防护、闭环管理、核酸检测和健康监测等防控要求。

四是加强冷链各环节防控。进口冷链食品入境量较大的口岸城市，要发挥政府主导作用，建设集中监管仓，对进口冷链食品入库统一消杀、统一检测。相关企业要落实主体责任，做好进口冷链食品入境、仓储、生产、加工、运输、销售等各环节疫情防控。