我国超2亿60岁以上老年人完成新冠疫苗全程接种

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢介绍，截至11月29日，我国60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达21517.9万人，其中完成全程接种20631.7万人。

“加快推进老年人的接种，无论对老年人本人还是对家庭、对社会意义重大。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，只有全面提高我国新冠病毒疫苗老年人的接种率才有可能为我国疫情防控赢得主动，赢得时间。

郑忠伟指出，新冠肺炎病毒是新病毒，从目前来看是全人群易感。老年人大多有基础疾病，从目前全球情况来看，一旦发生感染，发生重症、死亡的风险是远远高于年轻人和儿童的。根据各国统计情况来看，目前全球死亡人数主要都集中在70岁以上。

另一方面，我国60岁以上的老人的总数达2.64亿人，现在还有大概20%左右5000万左右的老人还没有接种新冠病毒疫苗，这相当于中等规模国家的人口数量。如果不快速推动这个5000多万人群的疫苗接种工作，一旦放松管控，出现重症、死亡绝对数都是难以接受的，我国的医疗资源也必然受到严重的挤兑，造成重大的社会问题。

“通过两年来对新冠病毒研究发现，老年人接种新冠病毒疫苗后产生的中和抗体水平是低于年轻人的。在此，我们不仅要呼吁老年朋友们加快疫苗的接种，还要呼吁老年朋友们适时尽快接种加强针。”郑忠伟说。