全国累计接种新冠病毒疫苗超20亿剂次 完成全程接种8亿8943.9万人

人民网北京8月27日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至8月26日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过20亿剂次，完成全程接种的人数8亿8943.9万人。

另外，米锋介绍，全国现有本土确诊病例自8月16日首次下降以来，已连续11天下降。截至8月26日，全国有26个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，中高风险地区下降到38个。目前，我国本轮疫情已经得到有效控制。

“本轮疫情再次提示，要始终从严从紧从细做好外防输入，总结经验，堵塞漏洞；严格落实各项防控要求，压实属地、部门、单位、个人四方责任，坚决克服侥幸心理。要毫不放松始终做好个人防护，持续推进新冠病毒疫苗接种。”米锋说。