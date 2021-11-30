2021年北京市艾滋病疫情通报发布 新增艾滋病病例呈逐年下降趋势

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）据健康北京消息，北京市卫健委29日发布2021年北京市艾滋病疫情通报。数据显示，2021年1-10月，新增现住北京的艾滋病病毒感染者及病人1654例。据北京市卫健委介绍，新增现住北京的艾滋病病例数自2016年开始呈现逐年下降趋势。受新冠肺炎疫情影响，2020年、2021年下降较为明显，2021年新增病例数与2019年同期相比，减少25.96%。

根据通报，北京市自1985年报告全国首例艾滋病病例以来，截至2021年10月31日，累计报告艾滋病病毒感染者及病人37070例，其中本市户籍8120例，占21.90%。全部感染者及病人中，经性途径传播为93.09%（其中男男同性传播占68.18%、异性传播占24.91%）；经注射吸毒传播为3.64%；其它途径传播为3.27%。

2021年1-10月，新增现住北京的艾滋病病毒感染者及病人1654例，较去年同期增加17.47%。新增的1654例病例中，经性途径传播占98.00%（其中男男同性传播占77.27%、异性传播占20.73%），经注射毒品传播为0.36％，其他传播途径为1.64%。目前北京市现存活感染者及病人共24435人。

北京市卫健委表示，北京市艾滋病疫情整体处于稳定状态。经性途径传播仍是本市艾滋病主要的传播途径。近年新增现住北京的艾滋病感染者及病人，经性途径传播比例均超过95%。男男同性性传播比例维持在70%左右。注射吸毒传播持续保持较低水平。