福奇：了解奥密克戎毒株的确切信息还得等两周

新华社北京11月29日电 美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇28日说，获取新冠变异病毒奥密克戎毒株的完整数据需要大约两周。

美国总统约瑟夫·拜登当天听取福奇等新冠疫情应对工作组成员汇报。白宫发表声明说：“福奇博士告诉总统，掌握关于奥密克戎毒株传播能力、严重性及其他特点的确切信息还需要大约两周时间，尽管如此，他仍然相信现有疫苗可能在一定程度上防止染疫后出现重症。”

2020年7月31日，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇在首都华盛顿发表讲话。（新华社发）

按照福奇的说法，完成新冠疫苗全程接种后再接种加强针，可以获得最强新冠病毒免疫能力。

白宫声明写道：“新冠疫情应对工作组现在建议所有已经接种疫苗的成年人尽快接种加强针……没有完成疫苗全程接种的成年人和儿童应当立刻接种。”

世界卫生组织28日同样表示，目前还没有足够数据证明奥密克戎危险性大于德尔塔毒株，现有疫苗仍然有效。

11月24日，乘客走在美国纽约拉瓜迪亚机场内。（新华社记者王迎摄）

南非11月9日首次确认发现这一新型变异毒株，世卫组织26日把它列为“需要关注”并命名为奥密克戎毒株，要求各国加强监测和测序工作。路透社28日报道，已有13个国家和地区发现奥密克戎确诊病例，其中，加拿大当天确诊2例。

福奇28日早些时候告诉美国广播公司“本周”栏目，奥密克戎病例传入美国“不可避免”。他接受美国全国广播公司采访时说，这一新毒株可能“具有快速传播能力”。

福奇和其他高级卫生官员说，尚不确定现有疫苗和疗法需要做哪些调整以应对奥密克戎。他告诉《福克斯周日新闻》节目：“我们需要更多数据，才能自信地说这不是厉害的病毒版本。”

11月26日，人们在美国纽约梅西百货购物。（新华社记者王迎摄）

由于冬季到来，民众居家时间增多，美国新冠病例增加，已经导致部分医院陷入瘫痪，纽约在内的一些州宣布紧急状态。

路透社数据显示，疫情暴发以来，美国确诊病例超过4800万，大约78.2万人染疫身亡，居全球首位。美国30%人口未接种新冠疫苗，一旦出现更严重疫情，美国经济复苏恐受影响，地方医疗系统将进一步承压。

从美国东部时间29日0时1分（北京时间13时1分）起，美国禁止14天内在8个南部非洲国家停留过的几乎所有外国旅客入境，并警告美国民众避免前往这8国。（林淑婷）