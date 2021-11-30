甘肃：中医药抗疫有良方

甘肃省中医院药学部人员正在调剂防治新冠肺炎的中药处方。 甘肃省中医院供图

今年10月中下旬以来，甘肃本土新冠肺炎疫情再次袭来，短短20多天，就发现144例本土新冠肺炎确诊病例。疫情来势汹汹，确诊病例快速增长，总量超过去年。此次患者救治中，甘肃依然坚持中西医结合治疗方案，目前，确诊患者康复情况良好。11月27日14时许，甘肃省本轮新冠肺炎疫情最后两名确诊病例从兰州市第二人民医院雁滩分院治愈出院，宣告甘肃本轮新冠肺炎疫情本土确诊病例“清零”。据有关人员介绍，此轮疫情甘肃在救治确诊患者时，中医药参与治疗率达到100%。甘肃省卫健委副主任张浩也在此前的新闻发布会上证实，此轮甘肃新冠肺炎疫情确诊病例救治，坚持中西医并重、中西药并用，取得了较好效果。

甘肃是中医药资源大省，在药材种植、中医药研究等领域走在全国前列。2020年新冠肺炎疫情暴发，甘肃在患者救治中充分发挥了中医药的作用，通过中西医结合治疗，获得了患者平均住院天数、死亡率、重症患者比率都较低的效果，受到广泛关注。

多措并举，筑牢防疫“护城河”

本轮新冠肺炎疫情发生以来，在总结以往经验的基础上，甘肃省注重发挥中医药在大众预防、医疗救治和患者康复中的独特作用，多措并举筑起防疫“护城河”。

本轮疫情甘肃省首例病例确诊后，甘肃省中医院于10月21日紧急派出中医药专家进驻甘肃省定点救治医院，第一时间参与确诊病例救治。10月24日，该院又有一支由80名医护人员组成的“岐黄战队”出征。

甘肃省中医院重症监护室党支部书记、副主任张参军参与了一线救治工作。他说，本轮疫情的德尔塔病毒株呈现高致病性和强传染性，具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高、核酸阴转时间长、更易发展为危重症等特点。对此，“岐黄战队”推行了“关口前移，截断扭转，防治在早期，治愈在初期”的临床治疗思路，在诊断初期，就进行中药汤剂治疗，截断病情由轻型转为重型、危重型的趋势。

与此同时，根据患者病情及不同体质，结合气候特点，执简驭繁拟订治疗计划，分轻型、普通型、重型、危重型进行辨证论治，尤其关注重症、危重症和基础病多的老年患者。“充分发挥中医药在抗病毒治疗、危重患者急救、提高免疫力三个方面的作用。”张参军说。

在患者救治过程中，甘肃研制的“宣肺化浊汤”“健胃清肠合剂”“清宁胶囊”“扶正救肺汤”“退热方”等中药制剂被广泛用于治疗中。一大批中医药专家全程参与救治过程。每天十五六个小时，奋战在多个病区之间，根据每个患者的情况进行望闻问切，辨证施方。对每一个患者，他们都要关注神色、精神、睡眠、饮食、大小便、舌象、脉象，还要看CT及各种化验检查的结果，做到“一人一方”。晚上，专家又集中在一起，讨论病例、调整药方、汇总数据。

首次参与新冠肺炎病例救治工作的队员，也变身“超人”，迅速上手各类工作——为病区配置专用冰柜、查房板、针灸针，调配“宣肺化浊汤”等中药煎剂，及时完成资料上传等。

医护全力救治，社会多方支援，定点医院内，新冠肺炎患者的症状越来越轻，核酸转阴时间也越来越短。此时，医护人员又把目光投向患者痊愈后防复发工作，确保其能完全康复，回归正常生活。

为此，甘肃省卫生健康委又在专家组建言下印发“康复方案”，建议恢复期患者在服用益肺健脾方、贞芪扶正颗粒、仁青芒觉颗粒（藏药）的基础上，加强心肺功能、呼吸功能、肌力、平衡、柔韧性的训练。同时，借助正念减压疗法、经络推拿和耳穴按摩疗法等，舒缓压力、改善睡眠、调畅情志。

“部分恢复期患者可能存在乏力气短、纳呆腹胀、心虚胆怯等临床表现，也可采用八段锦调理三焦，‘呬’字诀补肺气，拍打肺经及尺泽穴宣肺理气、止咳平喘，先轻拍后深拍疏通带脉、生血活血等中医养生功法，达到补益肺气、健脾和胃、培元固本的效果。”张参军说。

未雨绸缪，精准施策“治未病”

“治未病”是中医的重要理念，此轮疫情发生后，甘肃加强全民预防，在预防中全面引入中医药。

疫情刚一暴发，甘肃省抗击新冠肺炎疫情专家组组长、甘肃省中医院院长张志明等人就会同国家医疗救治指导组中医药专家和省内知名中医药专家，研究制定了《甘肃省中医药预防新冠肺炎方（2021版）》，由甘肃省卫生健康委印发，在全省范围内调剂使用。

借预防方剂提高人体非特异性免疫功能、增强抗感染力。新冠肺炎疫情期间，甘肃各地面向社区居民广泛分发了预防方剂。“看到上面‘精心煎煮 祝您健康’的字样，我带着感恩的心闭眼一口气干了它。”一位兰州市民由衷地说，小区分发的抗病毒中药，让她心里暖暖的。

这背后凝聚着中医药人的努力。张志明介绍，针对德尔塔变异毒株，他们在去年解“武汉之难”时提出的“扶正避瘟汤”的基础上，结合甘肃地域特点和当前气候特征，调制出了新版“岐黄避瘟汤”。

方剂一出，调配熬制也紧随其后。10月21日晚，甘肃省中医院药学部就连夜成立疫情防控保障组，开始规模生产，尽最大可能满足需求。抓药、浸泡、煎煮、灌装、贴标，工作人员忍受着药房里的高温和刚出锅近90℃的药液和药渣的熏蒸，一天工作下来，衣服湿透了、双手烫红了、腰也直不起来了，但他们加班加点，36台煎药机24小时连轴运转，20名工作人员两班倒，力争做到“机器不停人不停”。各市州、县区中医院等也行动起来，按照相关要求，加快中药制剂熬制速度，驰援防疫战场，助力疫情防控。

截至11月18日，甘肃各级中医医疗机构已向社区居民、交通警察、一线医务人员、隔离点密切接触者等免费发放该汤剂148.55万付。

张志明表示，本轮疫情中，甘肃中医药力量在预防、治疗和康复的全过程中彰显优势、凸显特色，今后，中医药人将继续为全省人民生命安全和身体健康“保驾护航”。