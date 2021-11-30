巴西：利用资源优势加大中药研发

以针灸为代表的中医疗法在19世纪初传入巴西，目前，针灸治疗已在巴西得到较为广泛的认可和应用，被纳入巴西统一医疗体系SUS（Unified Health System）医疗系统，多所高校开设针灸课程。然而中医药整体特色有待加强，中药的理解、运用不足，中医药教育缺乏规范等问题限制了中医药在巴西的发展。

针对此情况，在科技部国际培训“中医药临床实践与研究进展高级研讨项目”的支持下，中国中医科学院中医临床基础医学研究所赵静教授团队与巴西医疗领域相关专家，就中医药在巴西的发展与传播进行研究，并撰写相关文章，建议通过发挥中医药治未病的特色，加大中药研发与市场，规范中医教育等措施，促进两国在中医药领域的广泛合作，进而推动中医药在巴西的发展与传播。

中医在巴西经历了怀疑—否定—认可的过程

19世纪初，2000名中国移民抵达葡萄牙殖民时期的巴西，伴随这些移民而来的，是包括中草药和针灸在内的中国医学；20世纪上半叶，巴西迎来了十几万日本移民，他们带来了独到的针灸理论和技法；1963年，朝鲜移民的抵达进一步丰富了巴西针灸的内涵和形式，这些都促进了中医药在巴西早期的传播和应用。因此，作为中医药的主要形式，也是最早传入巴西的疗法之一，针灸是在巴西应用最多、发展最好的中医疗法。

中医在巴西的发展大体经历了怀疑—否定—认可的过程。19世纪至20世纪初期，由于沟通障碍，中医药知识传播非常有限，彼时中医药仅被不能流利使用葡萄牙语的移民所接受。这种情况至1958年才有所改观，来自卢森堡的弗里德里奇·史贝斯（Friedrich Spaeth）教授在巴西开设了第一个针灸与中医培训课程，并于同年创建了巴西针灸与东方医学学会组织，其于1961年成立第一家针灸诊所，1972年成立巴西针灸协会，同年，巴西国家联邦医学委员会却认为针灸并不科学并禁止使用。直到1977年，巴西劳工部、国际劳工组织和教科文组织达成协议，针灸师于官方公报中得到认可并不断发展。1985年，联邦物理治疗和职业治疗委员会决定为物理治疗师提供1200小时的针灸培训；1986年，联邦生物医学委员会对针灸进行规范化管理；1989年，“里约热内卢卫生局民间传统医疗机构”成立，针灸、汉药等疗法被纳入里约热内卢州内各级医院；1995年，联邦医学委员会将针灸划归为医学专业；1998年，巴西卫生部将针灸纳入SUS医疗系统。此后，针灸在巴西得到进一步推广，包括巴西医师协会、生物医学协会、体育教育协会、语言治疗师协会、牙师协会与护理师协会等众多专业学会都认可针灸作为学士后专业。随着从事针灸治疗人员的增多，2002年，巴西开始实施第一个针灸疗法的医学住院医师项目。

2006年，巴西国家卫生部颁布国家结合和补充实践政策，整体将针灸、草药、顺势疗法等传统疗法纳入全国SUS医疗系统，并积极鼓励针灸、草药等传统疗法在健康维护领域的普及应用。目前，巴西国内约19个州和32个城市的公立医院都采用了结合与补充医学疗法，这无疑促进了中医药在巴西的合法化及广泛推广。如圣保罗州，2013年一共实施了34.83万次针灸治疗，2014年则增长到38.92万次，增幅达11.8%；2016年，巴西全国一共实施了200万次替代疗法治疗，其中77万次是中医与针灸治疗。

目前，巴西的中医治疗方法主要包括针灸、拔罐、中药、食疗及太极、气功等。中草药、中成药等中药产品主要在巴西亚裔人群中使用。2006年，结合和补充医学实践政策颁布后，以针灸为代表的中医疗法因其简便廉验的特点广泛得到巴西健康工作者的青睐和患者的好评，其在SUS中的应用也迅速增长。

针灸的普及促进了中医药在巴西的合法化与推广

作为接受度最高的中医疗法，针灸在临床中常与其他疗法同时用于康复治疗。随着针灸的推广，在门诊和住院患者中针灸疗法的运用呈持续增多趋势，据2006年的统计，巴西注册从事针灸工作者超过3万人，其中包括华人1000余名，也有在其他地方取得中医学位者在巴西工作，至2014年，巴西有121家公立医院和2500家诊所都开设了针灸科室。

据巴西卫生部统计，2011-2016年期间，在SUS系统内接受针灸疗法的人数成倍增加，由2011年的68万人次上升至120万人次。在巴西，针灸治疗主要被用于疼痛、中风、关节炎、肌腱病、神经性疾病、哮喘、心血管病以及艾滋病等疾病的治疗。在临床疗效方面，弗洛里亚诺波利斯市的研究显示，通过在社区医疗实施针灸治疗慢性疼痛，减少了30%的止痛药品和50%的抗炎药品的使用；由坎皮纳斯州立大学牙科学校和巴西医学协会针灸医学院联合开展的临床观察结果表明，针刺可以明显减轻下颌关节功能障碍患者疼痛症状，并改善口腔张合度。

中医药整体特色有待加强，中医药教育有待规范

中医药在巴西的发展同样面临着挑战。巴西文化丰富多元，主要表现在传统医学种类丰富、分散并广泛运用在不同部族。同时，由于不同传统医学的认识都比较独立，尚不能很好地融合。同样，针灸、推拿、拔罐等中医疗法多被独立的接受与应用，缺少整体配合，影响了最佳效果的发挥。例如，气功、导引都属于纳入SUS的中医疗法，然而两者的应用并未最大限度发挥各自的优势。造成这种现象的原因主要在于很多使用者对中医整体理论的认识并不全面。这导致治疗偏于西化、多种中医疗法不能互相补充。同样，在健康管理方面，中医的整体观念和养生理论也无法更好地发挥，难以在众多传统医学疗法中获得更多关注。

同时，受临床应用的影响，巴西现时的中医教育主要以针灸为主，也包含一部分推拿课程。教学方式分为两种，一是开放式授课，高中毕业即可参加；一是研究生课程，针对医学院在校生，或取得护理、理疗师等学士学位的专业人士。目前，已有巴西利亚大学、圣保罗医科大学、里约州联邦大学医学院、圣卡塔里那州联邦大学、圣卡塔琳娜州南部大学等在内的10余所医学院校开设针灸课。同时，针对希望从事针灸治疗的西医医生，还有为期2年的针灸培训班，完成培训者可获得针灸专科医生资格执照。据统计，目前巴西有超过1万名针灸医师，但是在SUS内进行免费治疗的医师却只有约500名。

巴西中医药教育上并没有形成统一规范的教学标准。在教学内容方面，巴西的中医教育仍然以针灸为主，欠缺对中医理论以及中药的培训，限制了中医药在巴西的发展。同时，由于语言、教师和教材制定水平的差异，巴西各地区中医教学质量参差不齐。在教学管理方面，管理宽松也是影响中医教学的一大因素，根据2013年的一项调查统计显示，在中医学院里接受针灸课程培训学生中，约73%的人一个月才能上一次课；在学历认证方面上，对与不同人群中医药教育的学历认证仍不完善，这也成为妨碍学生交流学习的因素之一。

此外，与针灸疗法的广泛应用相比，中药在巴西的应用较有限。尽管巴西拥有丰富的热带自然资源和植物种类，也具备运用草药治疗疾病的传统，但是加工工艺较落后，不能以药品销售，其传统草药的应用多局限在偏远乡村及印第安部落。受传播局限，也没有系统的理论与要点作为依据，中医药产品进入巴西有3年的试用期，我国对巴西的出口主要以植物提取物为主，获得认可的草药产品较少。巴西多数民众缺少使用中草药的经验，对中药的产地、质量和鉴定都缺乏关注与研究，这些都导致中草药的运用受限，影响了中药的使用与推广。

发挥中医药“治未病”特色，加大中药研究与应用

近年来，巴西高发疾病以缺血性心脏病、脑卒中等慢性疾病为主，而生活方式的改变及卫生保健的加强在这些疾病的防治中具有重要作用。鉴于目前巴西对针灸接受度较高，且中药、食疗、太极、气功等非药物疗法越来越受到重视，赵静团队建议，通过分享国内相关疾病指南与治疗经验，并与巴西同行合作更新为针对该国多发疾病的整体治疗规范，促进中医药等多种疗法的整体运用，并发挥中医疗法在疾病预防中的作用，展现中医学在疾病防治与健康维护中的整体特色与优势。

从20世纪90年代起，巴西加大了在植物药研发上的投入，耗资数百万美元在国家医院及坎皮纳斯大学建立现代化植物药研发中心，科技部下属的亚马孙植物园，数所州重点大学也相继设立了植物药研究室。2006年，针对针灸及草药等传统疗法的结合和补充实践政策颁布，进一步促进了草药的研发与使用。2008年，巴西首部《植物疗法目录》出版，此举被认为是巴西大力发展草药的重要举措；2012年，巴西研究人员又出版了《传统常用草药注释》，这些都推动了草药在医疗卫生保健中的运用。我国也有学者针对巴西丰富的草药资源开展了相关研究，为扩大中药资源供应、开发产业市场奠定基础。赵静团队认为，在此趋势下，可通过积极促成中巴中医药贸易合作，合理利用巴西丰富的自然资源，建立中药生产基地，推进完善中药及相关产品在巴西的注册，进而推动广中草药的运用。

赵静表示，巴西与中国同为“金砖”国家，在很多领域开展了广泛合作，中医药作为其中重要的部分，有非常广泛的合作与发展空间。同时，随着巴西政府与医疗界对中医药的结合医学的重视，以及我国“一带一路”倡议的推广，一定都会在更大程度上促进双方医疗机构和专业人员在临床、教学及科研间的合作。“我们相信通过推广中医药在巴西高发病常见病中的治疗作用，加大中药研究与提高中医教学质量、加大中药研究与应用等一系列努力，将使中医药在维护巴西人民健康、防治疾病中发挥更大的作用。”