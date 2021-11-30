基本医疗保险关系转移接续暂行办法公布

本报北京11月29日电 （记者王美华）国家医保局办公室与财政部办公厅日前联合印发《基本医疗保险关系转移接续暂行办法》，明确了基本医保关系转移接续的适用人员范围、线上和线下申请方式、办理流程、有关待遇衔接等问题。

办法保障了跨统筹地区流动人员医保权益，明确职工医保和居民医保参保人员因跨统筹地区就业、户籍或常住地变动，不得重复参保和重复享受待遇，按照办法中的有关规定办理基本医疗保险关系转移接续。

办法对转移接续的待遇衔接作出的规定有：职工医保参保人在转移接续前中断缴费3个月（含）以内的，可按转入地规定补缴职工医保费，缴费当月即可在转入地按规定享受待遇，中断期间的待遇可追溯享受；已连续2年（含）以上参保的，因就业等个人状态变化在职工医保和居民医保间切换参保关系，中断缴费3个月（含）以内的，可按转入地规定补缴基本医保费，缴费当月即可在转入地按规定享受待遇，中断期间的待遇可追溯享受。