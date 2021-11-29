为什么干黄花菜比鲜的更安全？

黄花菜味道香美，营养丰富，受到广大消费者的喜爱。食用以干黄花菜为主，常见的有凉拌黄花菜、黄花菜炒肉、黄花菜炖肉汤等做法。为帮助广大消费者科学认识和安全食用黄花菜，特作出如下消费提示。

食用鲜黄花菜有风险

含有秋水仙素易导致中毒

黄花菜属于百合科多年生草本植物，又名金针菜、忘忧草、萱草。在湖南、河南、陕西、甘肃等多个省份均有种植。盛产花期在6-8月份，有鲜黄花菜和干黄花菜两种。鲜黄花菜中含有秋水仙素，食用过量会使人出现恶心、呕吐、腹泻等中毒症状，因此不建议消费者食用鲜黄花菜。干黄花菜一般是在花期分批采摘的大花蕾或刚开的鲜花，经脱水干制获得。由于干黄花菜经过了蒸汽钝酶、日晒或热风干制，又在烹饪前经过水浸泡变软，其中的秋水仙素含量已经很少，所以干黄花菜可以安全食用。

三个方法挑到优质黄花菜

消费者在选购干黄花菜时，可从以下三方面判断其品质。

1.外观上。优质干黄花菜色泽呈浅褐色或淡黄色，条长且粗壮，粗细均匀，无杂质。如果色泽深黄、略带微红或色泽带黑，条身长短不一，粗细不均，而且混有杂物，说明质量较差。

2.手感上。用手攥一把干黄花菜，手感柔软有弹性，松手后随即松散，说明其含水量适度。如果松手后久不散开，说明其含水量较大。如果质地坚硬易折断，表明品质较差。

3.气味上。干黄花菜可以闻到其清香气味。如有霉味、硫磺味或烟味，建议不要购买。

干黄花菜尽量现做现吃预防霉变

消费者在食用和储存干黄花菜时，应注意以下几点：

一是干黄花菜尽量现做现吃，不留剩菜。干黄花菜烹饪前应清洗，清洗泡发过程中要换几遍水，择洗干净并去除异味。

二是储存时应避免潮湿或受热，保存在阴凉干燥处。如果干黄花菜发生霉变，不要再食用。

文/唐道邦（广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所研究员）

宋弋（中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授）