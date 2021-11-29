关于大白菜的常见问题一次性说清

在冬季寒冷的北方，白菜是不折不扣的百搭菜。它鲜甜清香，爽脆多汁。白菜一年四季皆可食，但到了最冷的时候，还会习惯性地囤上一波冬储大白菜，堆在阳台墙角，留置过冬。再加上近来蔬菜价格稍贵，这时候大白菜脱颖而出，不仅价格相对便宜，在营养上也不输其他蔬菜。

大白菜营养丰富，适用人群广泛。其水分含量达95%，热量低，适合想要减肥瘦身的人，白菜中还含有膳食纤维、维生素C、B族维生素、钾、钙、镁等营养物质，具有润肠通便、抗衰老等功效。此外，经过炖煮后的白菜有助于消化，也非常适合肠胃功能低下的人食用。

关于大白菜，很多朋友存在种种疑惑，今天我们把一些共性的问题介绍一下。

长黑点的大白菜能吃吗？

一些大白菜的外皮长了黑点，这样的大白菜能不能吃是分情况的。

1.如果是附着的小黑点，可以被水冲掉，这样的小黑点一般是小菜蛾的幼虫，对人体无害，烹饪之前将这样的小黑点洗去即可。

2.如果是冲不掉的小黑点，可能是白菜得了小黑点病，致病原因有多种，种植过程氮肥施用过多、运输储存条件不当都有可能导致小黑点病。

小黑点病属于白菜自身细胞死亡、破裂，不会致病，如果小黑点直径小、数量不多，白菜无腐坏，这样的白菜还是可以吃的。

不过，如果小黑点直径大、范围广，且白菜出现叶片萎缩或腐烂变质的情况，就不可以再吃了。

有蓝绿色颗粒的白菜有毒吗？

一些市售的白菜或者很多叶菜上的蓝绿色颗粒多是杀螺剂，主要对付蜗牛、福寿螺等软体动物，其主要成分是四聚乙醛，属于低毒农药，除软体生物外，对其他生物毒性较小，蔬菜并不会吸收、富集四聚乙醛。

所以，如果买到这样的蔬菜，将黏附部位切除，然后多用清水浸泡、冲洗后仍然是可以食用的。

娃娃菜是转基因大白菜吗？

娃娃菜不是转基因大白菜，娃娃菜是白菜的种类之一，从营养成分上比较，两者各有优势。

娃娃菜的钾含量达287毫克/100克，约是大白菜的2倍，而大白菜中绿叶素比娃娃菜要高一些。总体来说，大白菜和娃娃菜各有优点，推荐大家经常互换着吃。

小白菜是没长大的白菜吗？

虽然叫小白菜，但是小白菜并不是没长大的白菜。小白菜原产于我国，又称胶菜、油白菜等，与大白菜是近亲，同属十字花科芸薹属。

与大白菜相比，小白菜钾、钙、铁、维生素C、胡萝卜素的含量更胜一筹，也是非常值得食用的蔬菜，推荐大家常吃。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）