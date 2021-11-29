抗体形成中发挥重要作用的基因发现

加拿大多伦多大学的研究人员发现，一个被忽视的名为FAM72A的基因在抗体的形成过程中起着重要作用，它通过激活诱导脱氨酶（AID）促进了高质量抗体的产生，有助于免疫系统识别和对抗新冠病毒、细菌和其他导致传染病的病毒。研究结果当地时间24日发表在《自然》杂志上。

免疫学家早在二十年前就已知道，AID对于产生能够清除感染的抗体是必不可少的，但其作用的全部机制仍不清楚。此次，研究人员解决了这个问题，发现FAM72A帮助AID促进抗体基因的突变。

AID可以控制人体免疫系统生成抗体。而抗体基因的突变在很大程度上是通过AID驱动的机制展开的，称为体细胞超突变和类别转换重组，这两种机制都有助于抗体获得对抗广泛病原体所需的多样性和效力。

这一结果有助于更广泛地了解抗体的发展，多伦多大学医学院免疫学教授阿尔贝托·马丁表示，FAM72A也对癌症有影响。产生抗体的B细胞不受控制的突变与B细胞淋巴瘤有关，FAM72A在其他癌症中水平非常高，如胃肠癌、乳腺癌、肺癌、肝癌和卵巢癌。数据显示，高水平的FAM72A促进了抗体基因的突变，因此，FAM72A水平的提高可能会通过增加突变来刺激癌症的发展、进展或抗药性。

研究团队还发现，与其它哺乳动物不同的是，人类有4个FAM72A基因版本，它们在癌症和抗体产生中的作用尚不清楚。