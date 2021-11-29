北京新增7家A类定点医疗机构

日前，北京市医疗保险事务管理中心发布通知，增补北京清华长庚医院等7家定点医疗机构为A类定点医疗机构。据悉，截至目前，北京市参保人员无需选择直接就医的医疗机构包括39家A类定点医疗机构、164家中医定点医疗机构、160家专科定点医疗机构以及2200余家定点社区卫生服务机构。

通告中指出，对全市基本医疗保险定点医疗机构从服务量情况、总额费用控制情况、次均费用控制情况和医疗保险管理情况等方面进行考评，决定在原有北京市基本医疗保险A类定点医疗机构的基础上，从11月25日起，增补北京清华长庚医院、中国医学科学院阜外医院、中国中医科学院西苑医院、首都医科大学附属复兴医院、航天中心医院、北京燕化医院、北京市第二医院7家定点医疗机构为A类定点医疗机构。这意味着，北京的A类定点医疗机构增至39家。据悉，参保人可直接持卡去A类定点医疗机构就医，而无需事先选择其为自己的定点机构。

据悉，北京原有的A类定点医疗机构为32家，包括协和医院、同仁医院等。而所谓A类定点，即参保人无需事先选定其为就医的定点，可直接持卡就医。

市医保局强调，新增A类定点医疗机构要严格执行基本医疗保险相关管理规定及定点医疗机构服务协议书，加强内部管理，提高医疗保险服务水平，严格控制医疗费用，更好地为参保人员服务。各区医疗保险管理部门要加强对辖区内A类定点医疗机构的管理，同时向参保人员做好政策宣传工作。

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北京39家A类定点医疗机构

中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京积水潭医院、中国中医科学院广安门医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中日友好医院、北京大学首钢医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京天坛医院、北京世纪坛医院(北京铁路总医院)、北京市健宫医院、北京市房山区良乡医院、北京市大兴区人民医院、北京市石景山医院、北京医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京潞河医院、国家电网公司北京电力医院、航空总医院、北京市海淀医院、北京市垂杨柳医院、北京市昌平区医院、北京市顺义区医院、北京市平谷区医院、北京市密云区医院、北京市延庆区医院、北京怀柔医院、北京清华长庚医院、中国医学科学院阜外医院、中国中医科学院西苑医院、首都医科大学附属复兴医院、航天中心医院、北京燕化医院、北京市第二医院。