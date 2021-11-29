欧洲多国进一步收紧防疫措施

11月27日和28日，英国、德国、意大利等陆续报告感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。世界卫生组织26日已将其列为“需要关注”的变异毒株。为防范该变异病毒传播，欧盟26日决定启动“紧急刹车”机制，暂停往返非洲南部7国的航班。这7个国家包括南非、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰。

自11月以来，欧洲多国新冠肺炎疫情再次抬头，部分国家日新增感染病例甚至达到了疫情出现以来的最高峰，此次加之新型变异毒株出现，多国进一步收紧防疫措施，同时加快推进疫苗接种。

英国首相约翰逊27日宣布采取针对性措施，包括所有入境旅客须在入境第二天接受核酸检测，并自我隔离直到得到阴性检测结果；所有奥密克戎毒株感染病例的密切接触者自我隔离10天；进入商店等室内公共场所及搭乘公共交通工具时必须戴口罩；推动疫苗加强针接种等。

德国巴伐利亚州卫生部门27日发布公报说，两名感染奥密克戎毒株的患者于24日抵达慕尼黑机场，25日起被隔离。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所日前宣布，德国政府将博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦和南非列为最新病毒变异区，并授权各地卫生部门可隔离并检测上述国家入境者。

意大利国立卫生研究院27日确认一名从莫桑比克旅行回来的意大利人感染奥密克戎毒株，他已接种过两剂新冠疫苗。他所居住的坎帕尼亚大区政府28日说，他的5名家人核酸检测也呈阳性，与他有接触的人都已被隔离。意卫生部于26日发布旅行禁令，过去14天去过南非等8个非洲国家的旅客禁止入境。

比利时卫生大臣范登布鲁克26日证实，该国确诊一例新型变异毒株感染者。这名确诊者有国外旅行史，11日到比利时，22日新冠病毒检测呈阳性。比利时全国协商委员会当天公布了防疫新措施，包括关闭夜总会和舞厅；餐馆、酒吧、咖啡馆每日停止营业的时间提前至23时；禁止在家中以外的室内私人聚会；每周4天居家办公的实施截止日期从12月12日延长至19日。

欧洲疾控中心主任安德烈娅·阿蒙表示，人们对于奥密克戎变异毒株的传播性、疫苗的保护力、重复感染的风险等仍不清楚，现阶段必须积极主动地采取预防措施以争取时间。

（本报布鲁塞尔11月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 16 版）