陕西11月27日新增1例境外输入无症状感染者

据陕西卫健委，11月27日0-24时，陕西省无新增报告本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

11月27日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者1例。

截至11月27日24时，累计报告本土确诊病例262例，出院259例、死亡3例。

截至11月27日24时，累计报告境外输入确诊病例445例，出院437例、在院8例。累计报告境外输入无症状感染者414例，转为确诊病例51例、解除医学观察356例、尚在医学观察的无症状感染者7例。

陕西新增1例境外输入无症状感染者为11月26日由新加坡至西安MU2070航班乘客。11月26日MU2070航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。

无症状感染者：王某某，男，34岁，山东籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。