人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育　人民投诉
人民网>>健康·生活

陕西11月27日新增1例境外输入无症状感染者

2021年11月28日09:22 来源：央视网

　　据陕西卫健委，11月27日0-24时，陕西省无新增报告本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

　　11月27日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者1例。

　　截至11月27日24时，累计报告本土确诊病例262例，出院259例、死亡3例。

　　截至11月27日24时，累计报告境外输入确诊病例445例，出院437例、在院8例。累计报告境外输入无症状感染者414例，转为确诊病例51例、解除医学观察356例、尚在医学观察的无症状感染者7例。

　　陕西新增1例境外输入无症状感染者为11月26日由新加坡至西安MU2070航班乘客。11月26日MU2070航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。

　　无症状感染者：王某某，男，34岁，山东籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

(责编：申佳平、陈键)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn