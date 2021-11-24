寒潮来势汹汹 冻伤后千万别用“土方”治

近日，我国迎来寒潮天气，多地开启“速冻”模式。在骤冷环境下，人如果在短时间内暴露于极低温环境中或长时间暴露于冰点以下的低温环境中，就会出现冻伤。冻伤后，有些人愿意用“土方”进行治疗，殊不知这只会让情况越来越糟。

若病情严重应尽快就医

“冻伤后，不少患者会自己用一些‘土方’进行治疗：有的用萝卜叶子熬水涂抹、有的把芦荟捣碎了涂抹……这些在医学上来说都是不科学的。”山东省滕州市中心人民医院普外科副主任医师张广东说，“如果发现自己被冻伤，千万不要盲目用所谓的‘土方’自行治疗，这非但没用，而且会增加患处过敏和感染的风险。”

张广东表示，接诊时，他发现一些患者还会用雪搓或用热水泡患处，这也是不科学的。“这样不仅会加强疼痛感，还可能会造成病情反复发作。正确的做法是，发生冻伤后应立即寻找保暖衣物裹住冻伤部位，将被冻伤的位置放入接近人体体温的温水当中，进行5到10分钟的复温，不要超过20分钟。若有条件的话，可用无菌温盐水把患处冲洗干净，将患肢制动并适当抬高，以免加重组织损伤并减轻水肿。切记不能用冰雪涂擦伤处，也不能用火烤。”他说。

专家建议，若发现有冻伤征兆，可以先使用一些冻疮膏，促进局部血液循环。如果冻伤情况比较严重，如出现水泡等症状，最好的方法还是尽快到医院救治。

避免冻伤预防胜于治疗

医生提示，避免冻伤，预防胜于救治，尤其应注意大风天，因为除了低温，风力的增强也会加速冻伤发生。在极寒天气外出时应尽量保护好手、脚、肢体、耳朵等容易发生冻伤的部位。

“另外，出现冻伤后局部皮肤会有点儿痒，此时千万不要用手去抓，这样只会使皮损越发严重。若皮肤没有破溃，则可用冻疮膏局部轻柔按摩患处，有水泡的地方可以先用碘伏进行消毒；若皮肤出现破溃，则可使用生长因子凝胶。如果冻伤发展到比较严重的地步，还是建议第一时间到医院皮肤科就诊。”南昌中山皮肤病医院主任医师刘红光说，情况不严重的冻伤，一般不需要特别治疗，注意保暖后1到3周内会自愈。

此外，专家特别提醒，由于糖尿病患者末梢神经反应下降，对外界反应不敏感，长时间在低温的户外进行活动极易引起冻伤，这部分人群应提高警惕。（魏依晨）