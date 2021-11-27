加拿大、挪威等多国对非洲入境者实施限制

加拿大宣布禁止来自南部非洲地区7个国家的人员入境

加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛(Jean-Yves Duclos)当地时间11月26日在渥太华的新闻发布会上宣布，禁止来自南部非洲地区的南非、莫桑比克、纳米比亚等7个国家的人员入境。这一措施至少维持14天，以防新冠病毒变异毒株B.1.1.529进入加拿大。世界卫生组织已经将这种变异毒株命名为Omicron。

杜克洛表示，凡是在过去14天内去过或途径南部非洲地区的民众，现在都被要求进行检疫隔离，并进行新冠病毒检测。

由于加拿大与这些国家都没有直线航班，因此，对于返回加拿大的加拿大公民和永久居民，都需要前往第三国进行新冠病毒检测，检测结果为阴性者方可入境。与此同时，加拿大外交部发布旅行建议，要求所有加拿大人不要前往南部非洲地区旅行。

加拿大联邦首席医疗官谭咏诗(Theresa Tam)表示，目前加拿大境内尚未发现“Omicron”变异毒株的感染病例。加拿大卫生部门目前正在对此进行严密监测。

挪威对来自非洲8个国家的入境者实施限制

当地时间11月26日，挪威广播电视公司报道，受到新冠病毒变异株B.1.1.529的影响，挪威将对来自南非、纳米比亚、津巴布韦、莫桑比克等8个国家的入境者实行严格的入境限制。

挪威外交部也建议民众不要前往这8个国家，该限制措施初步实行两周，将从当地时间11月27日起生效。

在该限制措施下，上述国家与挪威的直飞航班将被禁止。在受影响国家逗留后抵达挪威的入境者，无论是否已完成疫苗接种或曾经确诊新冠肺炎后已痊愈，都必须完成入境前的新冠病毒检测、抵达时的新冠病毒检测、以及7天后的新冠病毒检测；同时，入境后进行10天的隔离。

丹麦将对南非等7个国家实施入境限制

当地时间11月26日，丹麦广播电视台(DR)报道，从27日开始，丹麦将对南非等7个国家实施新的入境限制。因南非等国家发现新冠病毒变异毒株B.1.1.529，丹麦不鼓励公民前往这些国家旅行。

同时，丹麦政府规定，从上述7个国家出发入境丹麦的旅客时，必须接受核酸检测并进行为期10天的隔离。政府同时呼吁过去10天内去过这7个国家的民众应进行核酸检测。

截至26日，丹麦单日新增新冠肺炎确诊病例4076例，累计确诊470893例；新增死亡病例9例，累计死亡2850例。从27日起，丹麦将为5岁至11岁的儿童进行新冠疫苗接种。

瑞士禁止来自非洲南部地区的直飞航班入境

当地时间11月26日，瑞士联邦政府宣布，无限期禁止从莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦、南非等7国起飞的所有直飞航班。除上述地区外，从以色列、比利时等地出发的入境者也必须进行新冠病毒检测，检测结果呈阴性者还需要进行为期10天的隔离。上述防疫规定从当地时间26日20时开始执行。

瑞士联邦卫生局最新数据显示，瑞士和列支敦士登累计确诊新冠肺炎病例986828例，累计死亡11092例。过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例8032例，新增死亡病例12例。

目前，瑞士各州正在不断收紧相关防疫措施。

土耳其宣布禁止非洲5国民众赴土耳其旅行

土耳其卫生部长科贾当地时间11月26日晚通过社交媒体宣布，由于一种新型变异新冠病毒引发的确诊病例增加，土耳其将从当晚开始禁止从博兹瓦纳、南非、莫桑比克、津巴布韦和纳米比亚5个国家的民众通过陆路、海路和空路赴土耳其旅行。

张森、郝晓丽、闫伟/央视新闻客户端