外国人接种获批疫苗将被允许入境加拿大

加拿大政府19日宣布，将分阶段向完全接种加方所认可新冠疫苗的外国人开放边界，以恢复遭疫情重创的旅游业。

加拿大卫生部长帕蒂·豪伊杜当天在记者会上说，8月9日起，美国公民和目前居住在美国的外籍永久居民如果已经完全接种新冠疫苗，可以进入加拿大，且无需隔离；9月7日起，假如加拿大疫情继续保持稳定，来自其他国家和地区的完全接种者可以入境，同样免于隔离。

按照新规，入境加拿大的外国人必须至少提前14天完全接种加拿大政府批准使用的几款新冠疫苗，即辉瑞疫苗、莫德纳疫苗、阿斯利康疫苗和强生疫苗。不满12岁且没有接种疫苗的儿童如果与完全接种疫苗的父母同行，也不需要隔离。

另外，从8月9日起，加拿大不再强制入境者在指定酒店自费隔离3天，允许更多城市的机场接受国际航班降落，从现阶段的蒙特利尔、多伦多、温哥华和卡尔加里扩大至埃德蒙顿、哈利法克斯、渥太华、魁北克和温尼伯。据新华社