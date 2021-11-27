上海昨日无新增本土新冠肺炎确诊病例 新增境外输入5例

中新网北京11月27日电 27日，据上海市卫健委消息，11月26日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例。新增5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院3例，其中来自瑞士1例，来自马里1例，来自日本1例。

工作人员正在小区门口传递居民的外卖物品。 殷立勤 摄

病例1为中国籍，在尼日利亚工作，自尼日利亚出发，经德国转机，于2021年11月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2021年11月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在西班牙旅行，自西班牙出发，于2021年11月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在尼日利亚探亲，自尼日利亚出发，经德国转机，于2021年11月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在苏里南探亲，自苏里南出发，经荷兰转机，于2021年11月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者139人，均已落实集中隔离观察。

2021年11月26日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

截至2021年11月26日24时，累计境外输入性确诊病例2458例，出院2391例，在院治疗67例。现有待排查的疑似病例2例。

截至2021年11月26日24时，累计本土确诊病例384例，治愈出院374例，在院治疗3例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年11月26日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。（完）