陕西新增2例外省游客核酸检测阳性病例 详情公布

中新网10月17日电 据陕西省卫健委网站消息，10月16日0时-10月17日7时，陕西新增2例外省游客核酸检测阳性病例。

10月16日0-24时，新增报告境外输入确诊病例1例、无症状感染者1例。

截至10月16日24时，累计报告本地确诊病例248例，出院245例、死亡3例。

截至10月16日24时，累计报告境外输入确诊病例432例，出院424例、在院8例。累计报告境外输入无症状感染者398例，转为确诊病例50例、解除医学观察340例、尚在医学观察的无症状感染者8例。

境外输入确诊病例：马某某，男，33岁，浙江籍。系10月15日发布无症状感染者，隔离医学观察期间出现临床症状，10月16日被诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

境外输入无症状感染者：程某某，男，47岁，山东籍，为10月14日由乌兹别克斯坦塔什干至北京HY501航班乘客。10月14日HY501航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离治疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。该乘客隔离期间核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

外省游客核酸检测阳性病例：闫某，女，62岁；姜某，男，62岁，两人系夫妻，均为上海某高校退休教师。10月9日乘坐CA1216次航班(上海浦东—西安)在西安中转，乘坐MU9649次航班(西安—张掖)转机前往张掖市，后在甘肃、内蒙古自驾旅游。10月15日13时38分，该夫妇2人持13日内蒙古额济纳旗人民医院核酸检测阴性证明，搭乘MU2165航班(嘉峪关—西安)入陕，17时入住唐隆国际酒店。10月15日9时在甘肃嘉峪关中医医院进行1：10混检，结果异常，当地通知该2人原地等候，但该2人自行离开。10月16日上午9时，该2人乘坐出租车前往西安市第八医院采集核酸样本，当日17时核酸检测结果初筛阳性。经省市疾控中心复核阳性，目前在西安市第八医院隔离病区观察。