理性消费远离“美容贷”陷阱

近期，“美容贷”的问题备受舆论关注。一些年轻人经济条件有限，无法支付高额的美容或医美消费费用，便寻求贷款公司的“帮助”。这些贷款有的利息明显高于市场正常水平，有些干脆就是诈骗。有的消费者通过“美容贷”接受不正规的医美服务，不但没有变美，还陷入债务危机，可谓“美财两空”。

机构调研数据显示，目前一线城市的95后年轻群体是医美消费的主力军。其中，有不少人对于美容市场的真实情况缺乏了解，他们只是有一颗“变美”的心，却不知道“变美”的实际成本与代价。“求美心切”很容易盲目消费，甚至被不良商家和借贷公司所骗。

爱美之心人皆有之，随着医疗美容业的发展和经济水平的提升，年轻人的美容消费也大幅增长。让自己变得更美，原本并非坏事，可一旦走向极端，就远离了“美”之初衷。理性消费的前提，是对美的正确认知，以及以何种方式求美。仅就外在美而言，千篇一律的高鼻子、尖下巴是不是就真的美？为瘦身而催吐、厌食乃至罹患心理疾病值不值得？因为整容、增高而引发健康危险，有没有必要？

每个人的消费能力不同，医美机构通过制造和宣传“一针美白”“七天瘦身”“高科技生物技术”的概念，推出各类高价产品，并非人人适合。弄清楚自身需求，不盲目跟风，才能不被各种美容广告所忽悠，为所谓的“高科技”交智商税。

盲目求美，往往导致非理性消费，甚至由此落入各种美容消费贷陷阱。今年6月，中国互联网金融协会发布了《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》，特别强调：消费者在申请金融产品及其服务时，要选择具备合法资质的正规金融机构，增强自我保护意识，警惕不法分子套路贷骗局。对于没有稳定经济收入的群体，以及经济上高度依赖家长的未成年人，贷款平台要杜绝随意放款，从严做好用户资质审核工作。从技术层面来看，平台要求用户申请贷款时填写真实身份信息、录入“刷脸”图像数据并无难度，关键在于将这些技术审核举措落到实处，真正做到依法放贷、依规审核。

与此同时，还要看到，很多消费观不理性盲目求“美”的青少年，都是在教育尤其是家庭教育上出了问题，监护人没能通过言传身教告诉孩子何为理性消费。对此，广大教育工作者应该从实际情况出发，将“消费贷”相关的金融知识及时告诉孩子，引导他们养成理性消费观念，杜绝盲目冲动消费。而最重要的是培养对美的正确认知，树立良好的审美观。