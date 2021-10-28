疫情波及北京三区，为何可防可控

截至目前，北京本轮疫情已波及丰台、昌平、海淀三区，累计报告京外关联本地病例21例，其中确诊病例20例，无症状感染者1例，感染者均来自管控人员。北京市疾控中心对近期本市京外关联本地病例开展全基因组测序分析比对，结果显示，本轮疫情病毒均为德尔塔变异株，与近期我国内蒙古、甘肃等地报告病例的病毒高度同源，属于同一传播链。

北京本次疫情感染者均直接或间接与内蒙古疫情相关，病原体都确认是德尔塔变异株（B.1.617.2进化分支）。疫情源头尚在流调溯源中，不过，根据现有流调和病毒测序结果，大概率是由新的境外输入源头引起。虽然本次疫情波及范围广、传染性强，但仍然可防可控。

首先是病毒可以确认。一直以来，世界卫生组织和各国卫生机构都对新冠病毒变异忧心忡忡，担心病毒变异速度加快将会削弱既有疫苗的保护作用。需要确认的是，中国的德尔塔变异株是否为在英国和世界一些地方出现的德尔塔变异毒株的亚种病毒AY.4.2，因为最新数据表明，AY.4.2的传播率比德尔塔增加了约10%。即便如此，根据英国卫生安全局的报告结果显示，它在英国也只是导致少量病例增长。

此外，人们对德尔塔变异株已经有了比较充分的了解。如德尔塔变异株传播速度快，传染性增强，病毒载量较高；感染德尔塔病毒后，一些患者早期症状不明显；治疗时间较长，在体内转阴的时间也较长，长达13-15天，远长于普通株的7-9天。这一切在前期的防治阶段中已经积累了相当多的经验，仍属于可防可控的范围。有流行病学的快速防控，如早查核酸、确定传染源、定期隔离，对患病者对症治疗，就会有效地把疫情控制在某一局部，避免扩大传播。

更重要的是，人类现在已经有多种疫苗来抵御德尔塔变异毒株和其他新冠病毒株，且效果显著。疫苗可以保护人们避免在感染任何一种新冠病毒后发展成重症，更能减少住院，最大限度减少死亡率。研究表明，注射两针辉瑞疫苗后能减少96%的感染者住院治疗；注射两剂牛津阿斯利康疫苗后，能减少92%的感染者住院治疗。

尽管疫苗对变异病毒株的效力有所下降，但还是大部分仍然有效。《柳叶刀》上的统计数字显示，在第二剂疫苗接种至少两周后，辉瑞疫苗对免受阿尔法变异株感染的保护率是92%，对免受德尔塔变异株感染的保护率下降到79%；牛津阿斯利康疫苗对免受阿尔法变异株感染的保护率下降到73%，对免受德尔塔感染的保护率降到60%。

中国现有疫苗也能有效保护人们免受德尔塔和其他几种变异病毒株的感染。泰国公共卫生部门发现接种2剂中国科兴疫苗对阿尔法病毒的有效性为71%至91%。中国生物新冠灭活疫苗对包括德尔塔变异毒株在内的4种典型变异株都能实现交叉中和，仍能提供有效保护，而且即便是感染，也会减少重症，并极大减少死亡率。

此次疫情为防治提供了新的经验。例如，更需要防止群体聚集，尤其是在有可疑症状时避免群体打牌打麻将等。北京本次疫情中的感染者以55岁及以上人群为主，共同打牌的8人中，已有5人确诊，说明在疫情期间个人需要减少聚会等活动，避免引起大范围传播。此外，常态化疫情防控措施也应落细落实。如此，才能在疫苗接种的配合下，做到可防可控。