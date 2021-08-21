健康保险有待迈过多道坎

在保险业最新交出的上半年成绩单中，一个现象值得关注。上半年，虽然健康保险同比增长依旧是人身险里增长最快的，增速达到7.9%，但遗憾的是，健康保险此前保持了多年两位数增长，今年陡然减速。数据显示，去年和前年同期的健康保险增速分别是19.72%和31.70%。

人们对健康保险的需求，显然还未达到饱和。2020年初，国务院常务会议通过并发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，提出力争到2025年健康险市场规模超过2万亿元。然而，2020年我国健康保险规模仅为8173亿元，离相关目标尚有不小距离。另外，从近年来各地“惠民保”掀起的投保热潮来看，人们对健康保险仍存在着巨大需求。

今年上半年，健康保险数据呈现的另一个趋势也非常值得关注，那就是健康险的保费收入与健康险理赔支出在同比增长方面形成明显反差。数据显示，上半年健康保险理赔支出同比增长70.82%，比同期健康险保费收入同比增速高出了62.92个百分点。

这种情况是偶然发生的？还是会造成持续影响？仍有待观察。不过，两个方面的情况较为明朗，其一是健康保险理赔量提升，说明健康保险正成为越来越多人的必备保障，特别是“惠民保”的普及，大大扩展了健康保险的覆盖面。其二是健康险的获利空间正在被逐步压缩，如何找到健康险保费收入与理赔支出的平衡点，是所有经营健康险的保险机构亟待解决的问题。

健康保险将随着医疗技术发展，不断增加服务范围、持续升级需求。从长远看，保费收入和理赔支出的同比增长倒挂不可持续。保险机构要想保持住市场优势，就必须不断创新，尤其需要科技赋能。比如，要更注重健康保障中的前端投入，在“治未病”的健康管理领域下功夫，通过电子手环、智能手机等移动电子技术汇集大数据，管理好客户健康信息。科技手段可以帮助保险机构了解和掌握影响人群健康走向的因素，协助降低发病率和理赔率，最终在健康保险经营效率和效益之间找到合理匹配度。

这就需要保险行业加速向精细化管理转型，摒弃单纯追求数量和承保规模，告别在承保中相互压价的那种跑马圈地式竞争，尽快转入高质量发展的轨道。

时至今日，保险市场的健康发展不能仅仅依靠保险业中任何一方。与社保融合速度的加快，在赋予商业健康保险更多责任的同时，也带来了某些问题。其中之一是，社保和医疗机构的大数据还未实现与保险机构的全面共享，这给健康保险的理赔，尤其是杜绝投保中的道德逆选择，带来了很大挑战。因此，如何安全有效地建立商保社保的健康医疗数据共享，对提高全社会的健康保险效率、降低理赔率有重要意义。在有关制度设计指导下，各方面须积极开展跨部门跨行业合作。