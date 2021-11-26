我国科普人员超181万 科普经费达138亿元

本报北京11月25日电 （记者赵永新）科技部日前发布的全国科普统计数据显示，2020年全国科普人员规模为181.3万人，人员结构持续优化。2020年各级政府部门拨款科普经费达138.39亿元，比上年提高0.97个百分点。广大科普工作者采取各种方式加大科普力度、提高科普成效，为经济社会发展做出了积极贡献。

科普人员队伍结构持续改善，专职人员数量持续增加。中级职称及以上或大学本科及以上学历人员在专职人员、兼职人员的占比分别为62.45%、55.21%，均比2019年有所上升。

科普场馆建设整体向好，场馆数量和展厅面积有所增加。2020年全国共有科技馆和科学技术类博物馆1525个，比2019年增加48个；场馆展厅面积549.63万平方米，比2019年增加2.28%。

线下与线上科普活动紧密结合，产生广泛社会影响。全国各地通过科技活动周、科普（技）讲座、科普（技）展览、科普（技）竞赛等多种形式，引导社会公众参与。2020年全国线下与线上各类科普活动共计27.36亿人次参与，比2019年增长138.21%。

传统媒体渠道与新媒体平台联动，形成立体化科普传媒矩阵。2020年全国共发行科技类报纸1.58亿份，出版科普图书9853.60万册，发行科普期刊1.31亿份，广播电台播出科普（技）节目12.83万小时，电视台播出科普（技）节目16.46万小时，共建设科普网站2732个、科普类微博3282个、科普类微信公众号8632个。

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 17 版）