直播预告：心肌梗死的防治与家庭急救

我国冠心病尤其是急性心肌梗死的发病率及死亡率逐年升高，并呈现年轻化趋势。为提高公众对急性心肌梗死严重性与防治重要性的认知，普及急性心梗的规范化救治流程，中国医师协会携手中华医学会心血管病学分会于2014年成立了 “心梗救治日”，确定每年的11月20日为“中国1120心梗救治日”。1120寓意有两个：一是“有胸痛，我要拨打120“；二是“心梗救治，争取黄金120分钟”。

11月20日10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请河北省胸痛联盟主席、河北医科大学第二医院心血管内科首席专家傅向华进行视频直播，为您科普心肌梗死的防治与家庭急救的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

傅向华，河北医科大学第二医院心血管内科首席专家、学科带头人，主任医师，河北医科大学心脏介入中心主任。卫计委国家心血管病中心专家委员，中国医师协会心脏介入学组组长，中华医学会心血管病学分会常委兼心血管病预防管理学组组长，中华医学会心血管病学分会全国首批专家会员（FCSC），中国医师协会心血管内科医师分会常委，中国胸痛中心联盟副主席，河北省医学会心血管病学分会名誉主任委员，河北省医师协会心血管内科医师分会主任委员，河北省胸痛中心联盟主席。

擅长：冠心病、心力衰竭、心肌梗死、心律失常等等心脏疾病诊疗及救治。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。