荷叶健康：打造“医药险”健康服务闭环

近期，国家卫生健康委发布了《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》引发行业热议。随着政策的不断推进，互联网医疗在经历了多年探索性发展之后，已逐步向规范化、标准化、融合化方向迈进。互联网医疗服务商荷叶健康自成立起，便从实际场景出发，聚焦规范协同，打造“医药险”健康服务闭环。

荷叶健康相关负责人介绍，荷叶健康致力于成为用户全流程全场景的互联网医疗健康服务商，依托医药供应链体系、互联网医院资源以及技术创新，链接广大医师、药师资源和终端药店伙伴，为消费者提供问诊购药、配送到家、健康保险等全流程高品质医药供应和保险保障服务。荷叶健康相关负责人表示，荷叶健康业务已覆盖荷叶商城、荷叶问诊、荷叶医院、荷叶保严选等多个板块，并在武汉、海南等地建有3家互联网医院。

荷叶商城是荷叶健康旗下医药健康综合服务平台，帮助终端药店实现“问诊、购药、配送、到家”诊疗一体化和数字化转型，最终为广大消费者提供方便快捷、可靠安心的医药健康服务。在服务终端药店及基层医疗机构的过程中，荷叶健康发现目标用户往往有着强烈的问诊需求;终端药店及基层医疗也需要一个“助手”去帮助他们更好的服务用户，荷叶问诊自此成立。荷叶问诊是荷叶健康旗下互联网问诊服务平台，为用户提供健康咨询、远程问诊、远程审方、慢病管理等服务。截至目前，荷叶问诊已建有武汉、海南等3家互联网医院，均已合规接入政府监管平台。在武汉，依托荷叶问诊搭建的医保大健康平台——您健康APP，已完成医保线上支付闭环，打造了“互联网+医疗+医药+医保”三医联动武汉新模式。

荷叶健康利用数字化手段，线上补充医疗资源的平衡和最大化利用，线下丰富大健康服务内容，联合引入优质零售药店和医疗机构资源，为用户提供一站式高品质的医疗和药品供应服务。

秉承着“客户第一、拥抱变化、团队合作、诚实守信、学习、专业、激情”的企业价值观，荷叶健康在满足了用户寻医问药、便捷购药的需求后，希望更多的人能够享受到高性价比的支付保障，创新建立了互联网保险严选平台——荷叶保严选。荷叶保严选是荷叶健康旗下互联网保险严选平台，依托人工智能、大数据提供基于场景的个性化保险解决方案和服务，致力于为家庭提供更具性价比、更安心的全方位保险保障。“打通基层医疗服务最难的线上支付‘最后一公里’，守护百姓的健康生活，让优质的医疗资源触手可及，这正是我们在做的事情。”该负责人表示。

荷叶健康立足医疗服务数字化，整合多方资源，激发医疗、医药、保险要素新活力，全面提升医疗服务效率，优化用户体验，让广大消费者享有更安全、便捷的医疗健康服务。此外，荷叶健康也始终坚守创业初心，自成立起，一直坚持践行社会公益，积极承担企业社会责任和社会使命，协同产业各方，为全民健康、健康中国贡献力量。2021年以来，荷叶健康联合小药药微光公益计划累计向河南郑州、湖北荆门、内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗等捐赠10万余件防疫物资，助力当地疫情防控。荷叶健康坚持长期通过“小药药微光公益计划”为灾疫一线、偏远地区的用户免费提供医疗咨询服务和医疗支持。2021年8月，荷叶健康开通云义诊通道，为郑州人民提供7X24小时免费健康指导和复诊开方、在线配药等服务。（张铭阳）