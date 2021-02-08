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互联网医疗健康平台荷叶健康亮相

2021年02月08日15:39 来源：人民网-人民健康网

近日，互联网医药平台“宜块钱”完成品牌升级，更名为“荷叶健康”，定位为互联网医疗健康平台，依托自身供应链及合作药店供给优势，致力为消费者提供安心好药，业务已全面覆盖寻医问诊、在线购药、配送到家等全流程医疗健康服务。

据荷叶健康相关负责人介绍，“荷叶健康”平台致力为全国消费者提供安全、便捷、低价、正品的用药及健康服务，具备大健康服务所必须的药品品类和处方外流承接能力，满足消费者购安心好药的需求，让健康更简单更安心。“荷叶健康”平台拥有专业医生及药师团队7X24小时在线提供免费问诊服务。常见病、慢性病患者均可在家与医生视频复诊，获取慢病处方。平台对入驻医生均有严格的资质审核，制定了严密的线上问诊服务规范与评价体系，支持免费极速问诊，为老百姓提供用药咨询、疾病咨询。目前，“荷叶健康”主要依托于微信小程序平台，以方便广大消费者获取问诊、在线复诊、电子处方、在线购药、药品1小时内配送到家等医疗健康服务。

“荷叶健康”相关负责人表示，未来，荷叶健康将深耕互联网医疗整合多方资源，借助大数据、数字化等技术，激发医疗、医药要素流通新活力，落地“线上复诊-在线开方-线上购药-送药到家”全流程的数字化医药创新服务，全面提升医疗服务效率，优化用户体验，让广大消费者享有更安全、便捷的医疗健康服务。

(责编：崔元苑、许心怡)


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