2020全国药店周暨中国医药工业百强年会召开 

8月25日，2020全国药店周暨中国医药工业百强年会在云南昆明召开。大会以“开启‘1’时代——创新与回归”为主题，会议期间发布了“2019年度中国医药工业百强系列榜单”——“中国化药企业TOP100排行榜”，“中国中药企业TOP100排行榜”等五大子榜单。好医生集团获“中国中药企业TOP100”等三项大奖。

据好医生集团工作人员介绍，该集团经过34年的发展，受到了行业内外的广泛肯定和赞誉。此次除再登“中国中药企业TOP100排行榜”并名列前茅外，还因为阻击新冠肺炎疫情的一系列表现获评“中国医药新冠疫情联防联控突出贡献企业”，40个产品同时被评为“中国医药最具成长力产品品牌”。

据了解，中国医药工业百强系列榜单自2006年创办以来已经连续十多年成为国内最受关注、最具权威的医药排行榜之一。本次年度评选聚焦医药工业企业创新驱动力和专业推广力，创新驱动力，主要从企业研发投入R&D综合指标进行评判，专业推广力则重点根据临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义，最终结合米内网独家的三大终端六大市场终端数据进行定量分析。