全球首款注射疫苗机器人面世

科技日报北京11月21日电 （记者刘霞）据美国《快公司》杂志网站近日报道，加拿大初创公司Cobionix宣称，他们研制出了全球首款能注射疫苗的机器人——Cobi，其能以自主、无痛且无针头方式注射疫苗。

Cobi由一个带有药瓶储存区的机械臂和一个与患者互动的屏幕组成。人们可以通过这个触摸屏在系统中登记，一个摄像头会录入登记者的身份证或证明其已经预约接种疫苗或接收药物的证件。

在人们完成接种登记手续后，Cobi会拿起一个装有药剂的小瓶，并使用其激光雷达传感器识别患者的身体。这个激光雷达传感器通过发射人眼不可见的光脉冲来测量它与某物体之间的距离。

Cobionix公司联合创始人兼首席技术官尼玛·扎马尼解释称，该系统基于人工智能创建的三维数字图来定位手臂，并确定注射时的理想高度。机械臂的设计可适应每个人的高度，无论是成人还是儿童。

在接种疫苗时，很多人害怕针头，这可能引起头痛，甚至使他们感到恐惧。研究显示，三分之二的儿童害怕针头。但使用Cobi注射并不疼，因为它不使用针头，而是通过压力喷射来注射疫苗。药物被装入带有喷嘴的一次性容器中，给药部分由一个活塞和一个环绕着一圈金属丝的磁铁组成，当施加电流时，磁场推动活塞，挤压小瓶，通过喷嘴强力喷出药物，并穿过皮肤毛孔，进入身体。

扎马尼解释说：“研制Cobi的目的是缓解医疗保健方面的劳动力短缺，其自主特性大大降低了人们对医疗基础设施的要求，这将有助于覆盖偏远地区人群。”

Cobionix公司表示，Cobi目前还只是一个工作原型，可能需要两年或更长时间才能上市，而疫苗接种只是它可能执行的众多任务之一，使用人工智能和3D视觉来观察病人情况的Cobi有朝一日可以为人类进行超声波检查、抽血和活检。