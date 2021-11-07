糖友如何安全规范注射胰岛素？专家来支招

胰岛素是糖尿病患者常用的治疗药物。如何规范注射胰岛素？近日，北京医院国家老年医学中心内分泌科主任郭立新、安徽医科大学第一附属医院内分泌科主任章秋、中日友好医院护理部主任赵芳做客人民好医生客户端，为“糖友”们指导规范注射胰岛素的方法。

注射方法要正确规范 针头切勿多次使用

郭立新表示，只有掌握正确规范的注射方法，才能使胰岛素在降糖过程中发挥有效作用。如果患者重复使用针头，不能规范注射胰岛素，不仅会提高脂肪营养不良发生几率，还会影响治疗效果，进而影响到长期治疗获益。建议医生和护士在规范诊疗的同时，加强对患者的健康教育，指导患者规范注射胰岛素，合理应对低血糖。

章秋强调了注射针头的一次性使用问题，她介绍，曾经有位患者因舍不得更换胰岛素针头，一支针头使用了近一个月，导致皮下严重感染，花了更多的钱。“这说明，小针头使用不规范会引发大问题。”

“长期注射胰岛素的患者，要学会自我检查皮肤状态并坚持每年到医院检查一次皮肤。”赵芳表示，患者在检查自己皮肤状态时，可以手抹护手霜逆向推注射部位的皮肤，如果皮肤中有硬块或者皮肤上的毛发突然变少，就要更换部位注射。要注意的是，如果皮肤有硬块说明此处可能发生了增生，建议患者在健康皮肤处注射胰岛素，并注意发生增生部位。如果增生没有缩小，需到医院治疗。

“胰岛素的注射流程非常重要，患者要注意针头的一次性使用和注射部位的轮换。”赵芳强调，患者在注射胰岛素时不要重复使用针头，在注射部位上要按照大轮转、小轮转的方式轮换注射。注射部位有腹部、上臂外侧，大腿前外侧和臀部上外侧，建议患者每周选择一个部位，依次轮转。小轮转是同一部位每个针孔之间要间隔一个手指的距离，避免在同一个针孔反复注射。

胰岛素注射可分九步 误区一定要注意

郭立新表示，胰岛素是治疗糖尿病最有效的“武器”之一，但糖尿病患者在胰岛素注射过程中，存在着很多误区需要注意。注射技术不当会导致皮下脂肪萎缩，皮下脂肪营养不良等一系列问题。其中，皮下脂肪营养不良会影响胰岛素用量，加剧患者血糖波动，导致糖尿病并发症的发生或加重。

“由于糖尿病患者的治疗方案大多是在家中执行，因此教会糖尿病患者自我健康管理和胰岛素注射技术，就等于教会了患者基本生存技能。”章秋表示，内分泌专科的医务人员在日常工作中除了开展医疗救治外，还需要花费大量时间教育和指导糖尿病患者规范注射胰岛素。

对于如何正确注射胰岛素？赵芳表示，规范胰岛素注射有九个步骤。

第一步是洗手，要认真洗手；第二步是核对胰岛素的剂型和剂量，不同剂型针对不同时间点的血糖，不可以混用；第三步是安装胰岛素笔芯，开封的笔芯要在室温下保存。如果安装的是预混胰岛素，在安装前需要充分摇允，通常是横着摇10下，垂直竖着摇10下；第四步是安装注射笔用针头。安装时要垂直按压、轻轻推进、慢慢排气，排气时看到第一滴药液才可以推注胰岛素；第五步是检查注射部位，看注射部位是否有增生；第六步消毒，对注射部位进行酒精消毒，待酒精干了之后再注射；第七步根据胰岛素注射笔针头的长度，明确是否捏皮及进针的角度。通常情况下，4毫米针头无需捏皮，要垂直注射、快速进针，要求动作轻盈、缓推注；第八步注射完毕后，针头要停留十秒钟，然后拇指按压停留十秒钟，垂直拔针时注意动作迅速；第九步注射完成后套上外套帽，将针头扔到锐器盒里。