少量多次饮水。水是生命之源，人体的每一个细胞都需要水分来维持。《中国居民膳食指南》建议健康成人饮水量为每日1500—1700毫升，不喝水或者水分摄入过少，容易造成血液粘稠，诱发心梗。对于心脏功能不健全的患者，又急又快的喝水方式容易增加心脏负担，加剧病情。因此，大家在生活中可以养成少量多次饮水的习惯，保持水分的正常摄入，不要等渴了再喝。心脏病患者需要和医生沟通，制定合适的饮水量，在生活中严格限盐、限水，这样可以起到预防心绞痛、心梗等疾病的作用。

小口慢速喝水。洗完澡或者运动过后，失水速度过快，需要小口慢速地补充水分。在大量排汗后身体还会随之丢失一部分盐分，可以适当饮用一些淡盐水或者运动型饮料。

饭前半小时一杯水。饭前半小时喝适量的水能够有效控制进食量，促进新陈代谢，预防便秘问题，促进肠胃消化。

（来源：科普中国）