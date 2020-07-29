趁三伏天 治“老寒腿”

俗话说“人老腿先老”，随着年龄的增大，很多人开始出现膝关节酸软无力，行走疼痛的症状。每当天气转凉，下雨潮湿季节，就会出现膝关节的酸麻疼痛，反复发作，缠绵难愈，常常被人们称之为“老寒腿”。广州市第一人民医院中医科副主任医师李湘力表示，对于老寒腿，可以采用驱寒止痛、强筋健骨的方法治疗。

李湘力介绍，“老寒腿”西医称为膝关节退变性关节炎,因常常在天气转寒时加重，且患者多为中老年人，因而俗称“老寒腿”。中医认为“老寒腿”属于寒性病症，时值三伏天，岭南地区冬病夏治最常用的天灸，对各种虚寒性疼痛疾病具有较好疗效。此外，还有一些其他的治疗方法也很有效。

艾灸膝关节穴位

艾叶入药，性温，味苦辛，具有温经散寒、活血止痛功效。可选用艾条灸、隔姜灸、艾箱灸、麦粒灸、温针灸、雷火灸等灸法治疗老寒腿。

常用的穴位有膝关节附近穴位：内外膝眼、血海、梁丘、足三里、三阴交、绝骨等。其中，膝眼穴，位于膝盖两侧，取穴时要站直，用手摸到膝盖下面，有两个小窝，外侧的是外膝眼穴，内侧的是内膝眼穴，这两个穴位能缓解膝盖疼痛。足三里穴也是我们最常见的保健穴，位于外膝眼下三寸（四个横指），胫骨外缘一横指处。艾灸以上穴位有驱寒扶正功效。

热敷膝关节

用五子散做成中药封包热敷局部。五子散组成：紫苏子60克、白芥子60克、菟丝子60克、莱菔子60克、吴茱萸60克。将以上药物与粗海盐混合，放入布袋，在微波炉内加热后，热敷于膝关节部位，每次 20分钟左右，每天热敷1～2次。

五子散热敷有散寒止痛、温经通络、益气活血的功效。三伏天坚持治疗，可缓解关节疼痛发作次数。

食疗进补

三伏天，饮食宜食用一些补益肝肾，强筋健骨、舒筋活血之品。比如熟地、杜仲、田七、党参、巴戟天、桑寄生、雪莲花、鸡血藤、牛大力等药材。比如：田七牛大力煲脊骨、熟地党参煲牛展肉。这些药材多属性温，但也要注意不能过燥。其次，夏季暑湿，可适当增加健脾祛湿的药材，如淮山、薏米、茯苓、陈皮、扁豆等，每天早上食用，可健脾祛湿。

“老寒腿”日常养护要点

1.注意保暖，祛寒除湿。

虽然时值盛夏，气候炎热，但是现代人室内常用空调、风扇，往往寒气逼人。同时，夏天人们均穿着短裤短裙，膝盖更是容易寒气入内，易引发关节肌肉僵硬疼痛，诱发疾病。所以三伏天更应该注意顾护阳气，保护膝盖不要受寒。建议必要时使用护膝。

2.减轻膝盖负担。

老寒腿患者中不乏体型肥胖者，而过度的肥胖会加重膝关节负担。当我们平躺时，关节的负重几乎是0；而站起来和走路的时候，关节的负重是体重的1~2倍；上下楼梯或者爬山是3~4倍；跑步、打球时是4~6倍；蹲和跪时可达7~8倍。

不适当的运动和运动姿势也会加重膝关节负担。长跑、徒步、网球、羽毛球等运动对膝关节压力最为明显；一些女性患者穿着不合适的鞋或穿高跟鞋远距离行走，都可能让膝关节超负荷。这些都应该注意避免。

3.合理锻炼。

李湘力鼓励患者适当有规律地锻炼，一方面可以使膝关节周围的肌肉有力，使其膝关节得到更加强有力的支撑；另一方面，也可以促进局部血液循环，改善老寒腿局部僵硬感，缓解疼痛。

三伏天最适合的锻炼是游泳，能有效活动肌肉、关节，对膝关节还是零负荷，唯一需要注意的是水温。

医学指导/广州市第一人民医院中医科副主任医师李湘力

文/广州日报全媒体记者张青梅 通讯员袁友芬