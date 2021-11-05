普及儿童呼吸道健康知识 中国长城儿科呼吸论坛在京举行

11月5日，国家儿童医学中心、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、首都医科大学附属北京儿童医院主办的中国长城儿科呼吸论坛在京开幕。

据了解，开幕式上不仅发布了儿童新型冠状病毒感染及其他呼吸道感染性疾病诊治专家共识及指南11部、科普文章3篇，还发布了由中华医学会儿科学分会牵头，国内儿科呼吸、感染、检验领域专家编写，人民卫生出版社出版的儿童呼吸道病原体科普绘本《揭秘呼吸道中的“捣蛋鬼”》。

在介绍绘本的编写过程和特点时，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任徐保平呼吁，家长和孩子们要加强对疾病本质的认识，增强自我防护意识，掌握防护技能，远离呼吸道感染。

中华医学会理事、中华医学会儿科学分会主任委员、首都医科大学附属北京儿童医院王天有认为：“呼吸道感染是儿童的常见疾病，发病率较高，能引起呼吸道感染的病原体多。细菌、病毒、非典型性病原体、真菌等，不同的病原体的传播能力、临床表现、治疗方式，预后均有不同，仅仅凭借临床表现判断自行服药，容易造成病情延误。因此，提高儿童呼吸道感染的规范治疗，加强公众对病原体区别和应对方式的科普极为迫切。”

中华医学会儿科学分会名誉主任委员申昆玲表示：“急性呼吸道感染是威胁儿童健康的全球公共卫生问题。而病毒和非典型病原体是儿童肺炎的主要原因，占比高达80%，这与成人明显不同。病毒及非典型病原体感染引起的发热、咳嗽、咽痛等一组症状尤为相似，为临床诊断和治疗带来困惑。针对临床常见的10余种呼吸道病毒和非典型病原体的多重核酸检测，不仅能够明确病原学诊断，识别传染病，做到精准有效防护和治疗，还可以减少抗菌药物滥用。”

国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫表示：“在秋冬季，感冒发烧的儿童明显增多，家长免不了焦急、担心。在希望孩子尽快康复同时，常常会陷入误区，希望医生多使用抗菌药物，盲目相信打针比吃药效果好。如果能做到精准诊断和治疗，可以很大程度上缓解家长的焦虑。因此，在呼吸道感染性疾病大众普及和公众教育的过程中，儿科、呼吸科、检验科医生起着关键性作用。”

人民卫生出版社有限公司总经理、党委副书记，流行病学专家李新华表示：“呼吸道病感染是儿童最常见的疾病，加强科普宣教，让大众了解相关知识，更好地防病、治病是大众媒体的责任。人民卫生出版社作为医学专业的权威传播载体，有责任和义务做好这方面的工作。”

“当孩子生病时，家长的焦虑、迷茫和慌张源自于对疾病认知的不足。开展多种形式的科普宣教，让家长和孩子了解更多、更权威的医学知识，可以有效帮助他们缓解焦虑。”她建议，让更多的医务工作者成为科普专家。《揭秘呼吸道中的“捣蛋鬼”》一书可让家长和孩子在轻松愉快的阅读中了解呼吸道感染的知识、培养健康意识，更好地预防疾病。

在秋冬流感季节来临之际，论坛呼吁要加强科普宣教，让广大家长面对呼吸道感染时，不再感到措手不及，使大众远离呼吸道疾病的困扰。