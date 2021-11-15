刘志明 仁心仁术为病患（走近国医大师（36））

人物小传

刘志明，出生于1925年，第二届国医大师。他擅长治疗外感热病及内科疾病，对温病、伤寒等外感急症具有独到见解。从医近80年，提倡中医与现代科技有机结合。

在北京广安门医院国医大师工作室，记者见到一位面色红润、满头白发的老者。他身穿深蓝色的西服，上衣口袋插着两支钢笔，腰板坐得笔直。从医近80年，他出门诊时在白大褂里面穿正装，看病从不马虎。他就是国医大师刘志明（见上图，资料图片）。

致力于中医防治传染病

治疗传染病，一直是刘志明的强项。15岁时，他拜当地名老中医杨香谷为师。跟随年逾六旬的杨香谷出诊，对于高热病人，往往三两剂药下去，病人热退身凉，非常灵验。这激发起刘志明学习温病的热情和兴趣，对他中医生涯产生深远的影响。

在广安门医院一楼门诊大厅，有一张中国中医研究院（现改名为中国中医科学院）建院时的合影。当时年仅29岁的刘志明位列其中。1954年，他被点将入京，与多位名老专家成为该院第一批医疗科研人员。他负责创建全院八大组之一的传染病组，用中医治疗传染病。一切从零做起，从制定规章制度，到自己动手制作科研设备，短短一年时间，初步担负起中医防治传染病的职能。刘志明回忆说：“当时传染病组治愈率达到90%。”

1955年，石家庄、北京地区暴发流行乙型脑炎，患病人数众多，死亡率高。刘志明率领全组成员主导全国中医防治乙型脑炎的工作，并在北京、浙江、辽宁建立起传染病医院。此后，北京地区流行小儿病毒性肺炎，刘志明和几位西医儿科专家一起开展研究，西医出诊断、中医出方案，很快阻断传染病的流行。

非典肆虐，刘志明通宵写材料为中医药防治非典献策献方。新冠肺炎疫情暴发后，刘志明团队又积极参与其中，与外地一线医务人员在线交流会诊，详细询问病情，有针对性地开方施药，治愈了多例患者。

促进中西医高水平结合

“不能用安宫牛黄，病人用不起，也退不了烧。”刘志明大声说。

刘志明曾接诊了一名高烧昏迷的患者，牙关紧闭，都没法观察舌象。“首先要退烧。如果24小时烧不退，病人就会有性命之忧。”汤药灌下去了，病人烧慢慢退了。刘志明不断调整处方，在病房守着病人观察病情，直到病人脱离危险。

治急诊、挽救危重诊，刘志明当惯了“先锋”。在门诊中，则遇到越来越多的慢性病患者，刘志明下决心，也要当好 “慢郎中”。每到出诊，刘志明需要看50—60位病人，有时连卫生间都顾不上去。

在刘志明看来，中医学可以将现代科学有机融入其中，以此作为望、闻、问、切的延伸。一方面弥补中医直观感觉的不足，提高中医疗效；另一方面通过对检查结果的分析，进行微观辨证，丰富中医的辨证依据和内容。

刘志明提倡中医与现代科技有机结合，但反对依赖设备、仪器进行诊断，单凭实验报告处方用药。中医发展应立足于中医整体观念、辨证论治的根本，将现代科学技术中可用的成果和西医的某些检测方法，有选择地吸收过来，既为我所用，又避免为西所化。刘志明深感，实现中西医高水平结合，不仅治疗效果更好，还能促进我国医学的进步。

临床培养注重融入中医思维

刘志明在临床中发现，冠心病为年老体弱者多见，其发病年龄与中医学肾元始衰的时间相吻合。他提出，年老正气亏虚，其中尤以肾元匮乏为要，此为本病发生肇始之因，当以“补肾”“通阳”“祛邪”三法结合治疗。女儿刘如秀组建科研团队应用现代科技手段，揭示了通阳滋肾方治疗冠心病的机理。

女儿是刘志明最为得意的弟子。她原先是位西医，在中南大学湘雅医院工作14年，毅然进京随父学习，如今是广安门医院中西结合主任医师。国医大师刘志明传承工作室成立以来，刘如秀团队系统总结了刘志明学术思想体系，形成了“冠心病——胸痹心痛辨治”“高血压病——眩晕病辨治”、心律失常等多个病种的特色诊疗方案，得到了中医药界的广泛肯定。

如今，女儿作为刘志明的首批学术继承人，让他颇感欣慰。自恢复研究生制度以来，刘志明被确定为硕士研究生导师、博士研究生导师、博士后指导老师。1990年，刘志明又承担起第一批全国老中医药专家师带徒工作。刘志明说：“我是名临床大夫。这几十年带了很多徒弟和学生，深切体会到中医学实践性很强。中医药传承要坚持早临床、多临床、反复临床，在临床技能培养上注入中医思维，发挥好中医药的独特优势和作用。”

回望从医路，刘志明因仁心，得仁术，既救疾苦，又获真知，受益终生。他希望每一个初涉杏林之人，必先修德，诚心正意，方可学仁术，救助患者。

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 13 版）