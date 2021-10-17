首届中医书院发展论坛在京召开

10月16日，由北京市中医管理局和北京市顺义区人民政府主办的“中国中医书院发展论坛（中国北京，2021）”在北京召开。来自全国各地的中医书院的代表，关心和支持中医书院事业的各界人士、学者共180多人参加了论坛。

论坛由北京金方书院等20多家中医书院联合发起。论坛发布了《中医书院发展论坛倡议书》《中国中医书院发展研究报告》《中医书院“五三理念”建设目标》。论坛倡议成立“中医书院发展论坛联盟”，发起中医论坛的20家中医书院称为首批成员单位。

论坛发起书院代表上台宣读《中医书院发展论坛倡议书》（受访者供图）

《中医书院发展论坛倡议书》明确了中医书院发展论坛的愿景、使命和行动策略：力争将中医书院发展论坛办成高水准论坛，为中医书院提供一个对话平台，增强中医书院的社会责任感，培育中医书院联盟概念，实现中医书院的可持续发展。《中医书院“五三理念”建设目标》是中医书院建设和发展的方向性指导文件，对中医书院的健康发展具有重要意义。

在本次论坛上，金方书院、成都中医药大学国医书院、安徽中医药大学新安书院、三和书院等中医书院的院长们与大家分享了有关中医书院、中医人才培养的观念和观点。国学大师楼宇烈、中国社科院原副院长李慎明、联合国太极文化学会会长曹国忠、原《光明日报》总编辑苟天林等多位名人学者就中医事业、中医人才培养发表了有价值的见解。

北京中医药大学陆寿康重点介绍了清代张文聪创办的中医书院侣山堂。成都中医药大学国医书院院长刘毅阐述了中国古代书院传统与当代中医药高等教育之间传承与发展的关系。

全国知名书院创始人介绍各自书院的愿景现状与成果是本次论坛的重中之重。同有三和书院院长刘力红介绍了同有三和如何落实书院宗旨——医道传承，“医”是中医，“道”是道统医道共同传承；大伦书院院长罗大伦阐述了中医书院在中医文化传播中的作用；金方书院院长、北京中医药大学傅延龄讲述了他做中医书院的终极原因；灵兰书院院长蔡仲逊认为新时代需要中国新医者，拥有不偏、包容、智慧的中医思想。